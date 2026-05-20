Πάνος Χατζηχριστοφή: «Τα 3 μεγάλα προβλήματα της Λεμεσού: κυκλοφοριακό, στεγαστικό, ρύπανση»

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΖΟΥΡΟΣ

Tάσσεται υπέρ του να εφαρμοστεί ορθότερα η νομοθεσία για αγορά ακινήτων από υπηκόους τρίτων χωρών

Ο Πάνος Χατζηχριστοφή κατέρχεται ως υποψήφιος βουλευτής με το Βολτ στην Επαρχία Λεμεσού. Αν και κατάγεται από τη Λευκωσία το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια ζει στη Λεμεσό τον ώθησε να θέσει συνειδητά υποψηφιότητα στη Λεμεσό καθώς εδώ γνωρίζει καλύτερα και τα προβλήματα της πόλης. Ο Πάνος Χατζηχριστοφής, με σπουδές Αρχιτεκτονικής και μεταπτυχιακό στον αειφόρο σχεδιασμό, με απασχόληση στον τομέα των ακινήτων γνωρίζει καλά τις «λεπτομέρειες» του στεγαστικού και πώς άλλες χώρες βρήκαν λύσεις εμπλέκοντας τον ιδιωτικό τομέα, την τοπική αυτοδιοίκηση και το τραπεζικό σύστημα.

Προτείνει συγκεκριμένες λύσεις εφαρμόζοντας παραδείγματα από το εξωτερικό αλλά και μέσο καλύτερης αξιοποίησης και του διαθέσιμου στεγαστικού αποθέματος και του διαθέσιμου συντελεστή δόμησης. Είναι επίσης υπέρ της άποψης ότι πρέπει να εφαρμοστεί ορθότερα η νομοθεσία για αγορά ακινήτων από υπηκόους τρίτων χωρών.

Πέρα από το στεγαστικό και το κυκλοφοριακό, θεωρεί ως ένα από τα βασικά προβλήματα της Λεμεσού σήμερα τη θαλάσσια ρύπανση, εξηγώντας ότι η Βουλή μπορεί να συμβάλει καθοριστικά για να βρεθεί λύση, ασκώντας κοινοβουλευτικό έλεγχο και βάζοντας πίεση. «Πρέπει να περάσουμε από το ιδιωτικό αυτοκίνητο σε διάφορα μέσα, είτε ονομάζεται ποδήλατο, είτε σκούτερ, είτε μέσα μεταφοράς, έτσι θα λυθεί το κυκλοφοριακό». Επίσης είναι ποδηλάτης, όχι μόνο για λόγους ψυχαγωγίας αλλά το προτιμά και ως μέσο μεταφοράς στη Λεμεσό, γλυτώνοντας πολλές ώρες από την ταλαιπωρία του ιδιωτικού αυτοκινήτου.

Για το κυπριακό πρόβλημα σχολιάζει ότι «στη Λευκωσία το κυπριακό είναι συνέχεια μπροστά σου, σε κοιτάζει στα μάτια, δεν μπορείς να το αποφύγεις», εξηγεί, κάνοντας τη σύγκριση για το πώς βιώνουν το κυπριακό οι Λεμεσιανοί σε αντίθεση με τους Λευκωσιάτες, καταλήγοντας μεταξύ άλλων ότι η λύση συμφέρει και οικονομικά.

 

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

