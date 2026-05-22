ΕΔΕΚ Αραδίππου κατά πρώην στελεχών: «Ασκούν ασφυκτική πίεση για ψήφο υπέρ του Ανδρέα Αποστόλου»

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του κόμματος, τις τελευταίες ημέρες έχει ληφθεί μεγάλος αριθμός παραπόνων από μέλη της ΕΔΕΚ στην περιοχή.

Σε καταγγελίες που αφορούν παραβίαση προσωπικών δεδομένων και αθέμιτη προεκλογική πίεση προχωρά το εκλογικό επιτελείο της ΕΔΕΚ Αραδίππου, στρέφοντας τα βέλη του εναντίον πρώην στελεχών του κινήματος.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του κόμματος, τις τελευταίες ημέρες έχει ληφθεί μεγάλος αριθμός παραπόνων από μέλη της ΕΔΕΚ στην περιοχή. Οι καταγγελίες αναφέρουν ότι πρώην κομματικά στελέχη επικοινωνούν τηλεφωνικώς με ψηφοφόρους, ασκώντας «ασφυκτική πίεση» για στήριξη της υποψηφιότητας του βουλευτή Ανδρέα Αποστόλου, ο οποίος κατέρχεται στις επερχόμενες εκλογές με το ψηφοδέλτιο του ΔΗΚΟ, έχοντας αποχωρήσει από την ΕΔΕΚ τον Αύγουστο του 2025.

Η ανακοίνωση της ΕΔΕΚ

Το εκλογικό επιτελείο της ΕΔΕΚ Αραδίππου δέχθηκε τις τελευταίες ημέρες αμέτρητες καταγγελίες μελών του κόμματος ότι πρώην στελέχη της ΕΔΕΚ Αραδίππου, των οποίων τα ονόματα κατέχουμε και θα καταγγελθούν στην Επίτροπο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τηλεφωνούν παρανόμως στα μέλη της ΕΔΕΚ και ασκούν απαράδεκτα ασφυκτική πίεση για ψήφο υπέρ του Αντρέα Αποστόλου του ΔΗΚΟ και όχι υπέρ της τιμημένης και περήφανης ΕΔΕΚ, με την οποία ο κύριος Αποστόλου εξελέγη βουλευτής το 2021 και την οποία εγκατέλειψε τον Αύγουστο του 2025

Λυπούμαστε που για κάποιους έχει ντραπεί και η ΝΤΡΟΠΗ!

Είναι πραγματικά αξιοθρήνητη, πέρα από παράνομη και ανήθικη, μια τέτοια στάση και συμπεριφορά έναντι της ΕΔΕΚ.

Απευθύνουμε συναγωνιστικό μήνυμα στα μέλη και ψηφοφόρους της ΕΔΕΚ Αραδίππου. Τους καλούμε να κλείσουν τα αυτιά στις κακόβουλες σειρήνες που επιδιώκουν συνειδητά να προκαλέσουν ζημιά στην ΕΔΕΚ.

Την ερχόμενη Κυριακή ψηφίζουμε την ΕΔΕΚ της Δημοκρατικής Πατριωτικής Αντίστασης για την Κυπριακή Δημοκρατία.

Ψηφίζουμε την ΕΔΕΚ της Κοινωνικής δικαιοσύνης και αλληλεγγύης.

Ψηφίζουμε ΕΔΕΚ για το μέλλον της Κύπρου μας.

