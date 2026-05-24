Όλα όσα θα κρίνει το αποτέλεσμα της σημερινής εκλογής

Η σύνθεση της Βουλής που θα προκύψει απόψε αποκτά ιδιαίτερη πολιτική σημασία. Όχι μόνο για την ουσία αλλά, θα έλεγε κάποιος αναφορικά ισομερώς, και σε σχέση με τα μηνύματα που αναμένεται να σταλούν προς ολόκληρο το πολιτικό σύστημα. Για τον απλούστατο λόγο ότι η ιστορική εμπειρία αποδεικνύει πως κάθε νέα σύνθεση του Σώματος λειτουργεί διαχρονικά ως βασικός δείκτης πολιτικών ισορροπιών, κοινωνικών τάσεων και κομματικής αντοχής.

Η δοκιμασία

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η πορεία του Δημοκρατικού Συναγερμού μετά τις πολιτικές εξελίξεις που ακολούθησαν τις προεδρικές εκλογές του 2023. Παρά το γεγονός ότι εξακολουθεί να αποτελεί μία κυρίαρχη πολιτική δύναμη, το κόμμα βρέθηκε τα τελευταία χρόνια αντιμέτωπο με εσωτερικούς κλυδωνισμούς που άγγιξαν τη φυσιογνωμία του και σε επίπεδο στρατηγικής, αλλά και καθημερινής τακτικής.

Η σημερινή εκλογική αναμέτρηση αναμένεται να αξιολογηθεί και ως ένδειξη του κατά πόσον ο ΔΗΣΥ διατηρεί την πολιτική και την εκλογική του συνοχή ή αν οι μετακινήσεις που καταγράφηκαν στις προεδρικές εκλογές είχαν πιο μόνιμα χαρακτηριστικά. Παράλληλα, η επίδοσή του θα επηρεάσει αναπόφευκτα τη συζήτηση γύρω από τη δυνατότητα διαμόρφωσης αυτόνομης στρατηγικής ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2028.

ΑΚΕΛ και αντιπολίτευση

Το ΑΚΕΛ παραμένει η βασική δύναμη της αντιπολίτευσης, επιχειρώντας να εκφράσει τη δυσαρέσκεια που καταγράφεται σε μέρος της κοινωνίας απέναντι στην κυβερνητική πολιτική, τα τραπεζικά μονοπώλια και την ευρύτερη κατάσταση της οικονομίας και της καθημερινότητας των πολιτών.

Ωστόσο, πέρα από την εκλογική του επίδοση, αν δηλαδή αντέξει την πίεση που δέχεται σε σειρά αναμετρήσεις , το βασικό πολιτικό ερώτημα αφορά το κατά πόσο μπορεί να διαμορφώσει μία ευρύτερη δυναμική διακυβέρνησης και να πείσει ότι αποτελεί ρεαλιστική εναλλακτική πρόταση εξουσίας. Η μέχρι σήμερα εικόνα δείχνει ότι, παρά τη φθορά που καταγράφεται συνολικά στο πολιτικό σύστημα, η αντιπολίτευση εξακολουθεί να αναζητά σταθερό κοινωνικό ρεύμα πλειοψηφίας.

Διακυβέρνηση

Ξεχωριστή σημασία αποκτά και η εικόνα των κομμάτων που στήριξαν στις προεδρικές εκλογές του 2023 τον σημερινό Πρόεδρο.

Οι επιδόσεις των κομμάτων αυτών αναμένεται να αποτελέσουν αντικείμενο πολιτικής ερμηνείας σε σχέση με τη συνολική εικόνα της κυβέρνησης και την κοινωνική απήχηση της σημερινής προεδρίας. Την ίδια στιγμή, η αυξημένη αποχή, που καταγράφεται διαχρονικά στις βουλευτικές εκλογές, καθιστά πιο σύνθετη οποιαδήποτε ανάγνωση του αποτελέσματος, καθώς η μείωση ποσοστών δεν σημαίνει πάντοτε άμεση μετακίνηση ψηφοφόρων προς άλλες πολιτικές δυνάμεις, αλλά συχνά αντανακλά και γενικότερη αποστασιοποίηση από το πολιτικό σύστημα.

Ιδιαίτερα για το ΔΗΚΟ, το αποτέλεσμα θα θεωρηθεί σημαντικός δείκτης της αντοχής του κεντρώου χώρου και της στρατηγικής συνεργασίας του με την παρούσα κυβέρνηση σε πρώτη φάση, αλλά και αν θα επιχειρήσει να επανέλθει σε λογικές τακτικής συμμαχίας με τον ΔΗΣΥ.

Έχει ωστόσο και μια ιδιαίτερη αξία να διαπιστωθεί αν με βάση τις δημοσκοπήσεις θα «εξαϋλωθούν» κόμματα όπως η ΕΔΕΚ και η ΔΗΠΑ ή αν θα αντέξουν την πίεση και να παραμείνουν στη σύνθεση της νέας Βουλής.

Εδραίωση ακροδεξιάς

Παράλληλα, ιδιαίτερη σημασία αποκτά η πορεία του ΕΛΑΜ, το οποίο φαίνεται να παγιώνει σταδιακά την παρουσία του ως υπολογίσιμη πολιτική δύναμη.

Η ενίσχυσή του δεν θα αποτελεί μόνο εκλογικό φαινόμενο, αλλά συνδέεται και με ευρύτερες κοινωνικές και πολιτικές τάσεις που παρατηρούνται τα τελευταία χρόνια, όπως η αυξημένη δυσπιστία προς το πολιτικό σύστημα, οι ανησυχίες γύρω από το μεταναστευτικό και η ενίσχυση πιο σκληρών πολιτικών προσεγγίσεων με ευθύνη των εκάστοτε κυβερνώντων σε σχέση με το Κυπριακό.

Η παρουσία ενός ενισχυμένου ΕΛΑΜ επηρεάζει συνολικά τις ισορροπίες στον χώρο της Δεξιάς και αναμένεται να αποτελέσει σημαντικό παράγοντα και στις μελλοντικές πολιτικές διεργασίες.

Οι νέοι και μη εξαιρετέοι

Ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης η παρουσία νεότερων πολιτικών σχηματισμών, ΑΛΜΑ, Άμεση Δημοκρατία και Volt, τα οποία επιχειρούν να εκφράσουν διαφορετικές κοινωνικές και πολιτικές ευαισθησίες εκτός του παραδοσιακού κομματικού πλαισίου.

Ανεξαρτήτως του εκλογικού τους αποτελέσματος, η παρουσία τέτοιων σχηματισμών αντανακλά τη διάθεση ενός μέρους της κοινωνίας για ανανέωση του πολιτικού λόγου, διαφορετικές μορφές πολιτικής συμμετοχής και αναζήτηση εναλλακτικών προσεγγίσεων απέναντι στα παραδοσιακά κόμματα. Παράλληλα, η κινητικότητα αυτή επιβεβαιώνει τη σταδιακή πολυδιάσπαση του πολιτικού σκηνικού και τη δυσκολία διατήρησης των παλαιότερων κομματικών συσπειρώσεων.

Η πορεία προς το 2028

Το αποτέλεσμα της σημερινής εκλογικής αναμέτρησης, πέρα από τη σύνθεση της νέας Βουλής και τις εσωτερικές δυνάμεις που θα συμπορευτούν στην εκλογική της προεδρίας του Σώματος, θα επιδράσει και στον τρόπο με τον οποίο τα κόμματα θα προσεγγίσουν τις προεδρικές εκλογές του 2028. Το εκλογικό αποτέλεσμα εν ολίγοις θα αποτελέσει σημείο αναφοράς σε σχέση με την:

- Συνοχή και τη στρατηγική κατεύθυνση των μεγάλων κομμάτων

- Επιρροή των κομμάτων που στηρίζουν την κυβέρνηση

- Δυνατότητα της αντιπολίτευσης να διαμορφώσει πειστική εναλλακτική πρόταση εξουσίας με βάση το νέο κομματικό γίγνεσθαι

- Αλλά και τη δυναμική των νέων πολιτικών συσχετισμών.

Υπό αυτό το πρίσμα, η σημερινή αναμέτρηση αναμένεται να επηρεάσει άμεσα τις πολιτικές συμμαχίες, τις εσωκομματικές συζητήσεις και τη στρατηγική όλων των πολιτικών δυνάμεων ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2028, χωρίς ωστόσο να μπορούν να εξαχθούν οριστικά ή απόλυτα πολιτικά συμπεράσματα αποκλειστικά από το αποτέλεσμα μιας βουλευτικής κάλπης.