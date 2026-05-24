Έφυγαν χωρίς να ψηφίσουν: Έντονη ταλαιπωρία και παράπονα ηλικιωμένων στη Δροσιά Λάρνακας (βίντεο)

Παράπονα έγιναν σε δύο εκλογικά κέντρα στην περιοχη Δροσιάς στη Λάρνακα.

Τα παράπονα διατυπώθηκαν κυρίως από ηλικιωμένους, επειδή αποφασίστηκε να γίνει διαχωρισμός των προσφύγων από τους Λαρνακείς που ψηφίζουν στα δυο εκλογικά κέντρα της περιοχής.

Υπήρξαν ορισμένα άτομα που πήγαν να ψηφίσουν κι ενημερώθηκαν επιτόπου για τις αλλαγές, εκφράζοντας τα παράπονα και τη δυσφορία τους.

Την ίδια ώρα οι εργαζόμενοι στα εκλογικά κέντρα κατέβαλαν προσπάθειες για να εξυπηρετήσουν τους ψηφοφόρους.

Ηλικιωμένο ζευγάρι, ύστερα από ώρα ταλαιπωρίας και συνεχών παραπομπών από το ένα εκλογικό κέντρο στο άλλο, αποφάσισε τελικά να αποχωρήσει χωρίς να ψηφίσει, εκφράζοντας έντονη απογοήτευση για την κατάσταση που επικρατούσε.