Χωρίς τον εγγονό του ο Αναστασιάδης: «Ο πληθωρισμός υποψηφίων προκαλεί αστάθεια» - Από ποιους συνοδευόταν ο τέως ΠτΔ (φώτος)

Στις 9:30 το πρωί προσήλθε στο εκλογικό του κέντρο στο Λανίτειο Λύκειο Λεμεσού ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης, όπου άσκησε το εκλογικό του δικαίωμα.

Σε δηλώσεις του μετά την ψηφοφορία, ανέφερε πως, όπως συνηθίζεται να λέγεται, «σήμερα είναι γιορτή της δημοκρατίας», εκφράζοντας την ευχή «η γιορτή να παραμείνει και την επομένη».

Όπως είπε, «να μην επιτρέψουμε, πάντα με τη βούληση του λαού, να επικρατήσουν η άρνηση και η αντιπαράθεση», υπογραμμίζοντας την ανάγκη για συνεννόηση και συναίνεση «για το καλό του τόπου».

Ερωτηθείς για τον μεγάλο αριθμό υποψηφίων στις φετινές εκλογές, ο κ. Αναστασιάδης ανέφερε πως «ο πληθωρισμός δεν είναι πάντα προς όφελος της οικονομίας, ο πληθωρισμός πάντοτε προκαλεί αστάθεια», σημειώνοντας ωστόσο ότι «ο καθένας έχει δικαίωμα να ζητήσει την εμπιστοσύνη του λαού και αυτό θα είναι σεβαστό».

Παράλληλα, πρόσθεσε πως αν γίνει λάθος,«μετά την απομάκρυνση εκ του ταμείου δεν υπάρχει επιστροφή», τονίζοντας ότι η χώρα χρειάζεται σταθερότητα και πολιτικές δυνάμεις που δεν θα λειτουργούν με γνώμονα την αυτοπροβολή. «Αυτό είναι το διακύβευμα, είτε το θέλουμε είτε όχι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σημειώνεται ότι ο κ. Αναστασιάδης προσήλθε συνοδευόμενος από τη σύζυγό του, Άντρη Αναστασιάδου, καθώς και από στελέχη του Δημοκρατικός Συναγερμός, μεταξύ των οποίων η Φωτεινή Τσιρίδου και ο Ευθύμιος Δίπλαρος, ο οποίος βρίσκεται εκτός του ψηφοδελτίου του κόμματος

