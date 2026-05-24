Ψήφισε η Αννίτα: «Το αποτέλεσμα θα καταδείξει πώς θα προχωρήσει το κοινοβούλιο σε μια κρίσιμη συγκυρία» (βίντεο, φώτος)

Στις 10:30 το πρωί άσκησε το εκλογικό της δικαίωμα η Αννίτα Δημητρίου στο Δημοτικό Σχολείο Τρούλλων, Κέντρο Β’, Κάλπη 104, συνοδευόμενη από τον πατέρα, την αδελφή και τον σύζυγό της, καθώς και από φίλους και συνεργάτες από τον Δημοκρατικός Συναγερμός.

Σε δηλώσεις της μετά την ψηφοφορία, χαρακτήρισε τη σημερινή ημέρα ως «μέρα δημοκρατίας, ελπίδας και αισιοδοξίας».

Όπως ανέφερε, το αποτέλεσμα της σημερινής εκλογικής διαδικασίας «θα καταδείξει πώς θα προχωρήσει και θα αντιμετωπίσει το κοινοβούλιο όλα αυτά τα δύσκολα ζητήματα σε μια κρίσιμη συγκυρία».

Η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ δήλωσε αισιόδοξη «για τη σταθερότητα, την ευθύνη αλλά και για την ελπίδα», εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι οι πολίτες «θα πράξουν το καθήκον τους για την Κύπρο του σήμερα και του αύριο».

Καταλήγοντας, σημείωσε πως «στο τέλος οι πολίτες αποφασίζουν» και πως η απόφασή τους πρέπει να γίνει σεβαστή από όλους.

