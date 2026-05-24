Θεμιστοκλέους: «Η πρώτη μάχη για το ΔΕΚ, ελπίζω το αποτύπωμά μας να παίξει ρόλο»

Στις 13:15 προσήλθε στο Α’ Δημοτικό Σχολείο Ύψωνα, Κέντρο Γ’, Κάλπη 152, ο Ανδρέας Θεμιστοκλέους, συνοδευόμενος από την κόρη του, όπου άσκησε το εκλογικό του δικαίωμα.

Σε δηλώσεις του μετά την ψηφοφορία, εξέφρασε την ευχή «από αυτή τη διαδικασία η Κύπρος να βγει πιο δυνατή, με περισσότερη διάθεση για τα δίκαια και τα δικαιώματά της».

Όπως ανέφερε, πρόκειται για «την πρώτη μάχη» που δίνει το ΔΕΚ και την πρώτη εκλογική δοκιμασία του κόμματος, «με την έννοια ότι τώρα θα μας ψηφίσει ο κόσμος».

Ο κ. Θεμιστοκλέους εξέφρασε την ελπίδα ότι «το αποτύπωμα που αφήσαμε πίσω μας θα παίξει ρόλο τόσο για το ΔΕΚ όσο και για την Κύπρο γενικότερα».

Παράλληλα, ευχαρίστησε τους συνυποψηφίους του και όλους όσοι στήριξαν την προσπάθεια, σημειώνοντας ότι αυτή έγινε «χωρίς χορηγίες και κρατικά χρήματα», προσθέτοντας πως θα έπρεπε να υπάρχει περισσότερη στήριξη προς τα μικρά κόμματα.

Καταλήγοντας, ανέφερε πως το σημαντικότερο είναι οι πολίτες να αποφασίσουν με κριτήρια που αφορούν «το παρόν και το μέλλον της Κύπρου, των παιδιών μας και της γης μας», αλλά και την επιβίωση «στη γη των προγόνων μας, σε συνθήκες ασφάλειας, σταθερότητας και ελευθερίας».