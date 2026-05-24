Το Exit Poll του Omega για τις βουλευτικές - Τα ποσοστά κομμάτων και η κατανομή εδρών

Σύμφωνα με το exit poll του Omega, τα δύο μεγάλα κόμματα — ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ — κινούνται σε κοντινά ποσοστά, με τη μάχη για την πρώτη θέση να παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
Ποσοστά κομμάτων
ΔΗΣΥ: 26,5 - 23,5%
ΑΚΕΛ: 24 - 21%
ΕΛΑΜ: 12,5 - 9,5%
ΔΗΚΟ: 10,5 - 8,5%
Άμεση Δημοκρατία: 7,5 - 5,5%
Άλμα: 6,5 - 4,5%
ΕΔΕΚ: 4,5 - 2,5%
Volt: 4,5- 2,5%
Κίνημα Ενωμένων Κυπρίων Κηνυγών: 4,5 - 2,5%
ΔΗΠΑ: 4 - 2%
Κίνημα Οικολόγων: 3,5 - 1,5%
Λοιποί: 5-3%
Κατανομή εδρών:
ΔΗΣΥ: 17-15
ΑΚΕΛ: 16-13
ΕΛΑΜ: 9-7
ΔΗΚΟ: 8-6
Άμεση Δημοκρατία: 5-3
Άλμα: 4-3
ΕΔΕΚ: 2-0
Βολτ: 2-0
Κίνημα Ενωμένων Κυπρίων Κηνυγών: 2 - 0
Το τελικό αποτέλεσμα αναμένεται να ξεκαθαρίσει με την ενσωμάτωση των πρώτων επίσημων αποτελεσμάτων από το Υπουργείο Εσωτερικών.