Το Exit Poll του Omega για τις βουλευτικές - Τα ποσοστά κομμάτων και η κατανομή εδρών

Έκλεισαν στις 18:00 οι κάλπες, δίδοντας το δικαίωμα για τη δημοσιοποίηση των exit polls για τις βουλευτικές εκλογές.

Σύμφωνα με το exit poll του Omega, τα δύο μεγάλα κόμματα — ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ — κινούνται σε κοντινά ποσοστά, με τη μάχη για την πρώτη θέση να παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

 

Ποσοστά κομμάτων

ΔΗΣΥ: 26,5 - 23,5%

ΑΚΕΛ: 24 - 21%

ΕΛΑΜ: 12,5 - 9,5%

ΔΗΚΟ: 10,5 - 8,5%

Άμεση Δημοκρατία: 7,5 - 5,5%

Άλμα:  6,5 - 4,5%

ΕΔΕΚ: 4,5 - 2,5%

Volt: 4,5- 2,5%

Κίνημα Ενωμένων Κυπρίων Κηνυγών: 4,5 - 2,5%

ΔΗΠΑ: 4 - 2%

Κίνημα Οικολόγων: 3,5 - 1,5%

Λοιποί: 5-3%


 

Κατανομή εδρών:

ΔΗΣΥ: 17-15

ΑΚΕΛ: 16-13

ΕΛΑΜ: 9-7

ΔΗΚΟ: 8-6

Άμεση Δημοκρατία: 5-3

Άλμα: 4-3    

ΕΔΕΚ: 2-0

Βολτ: 2-0

Κίνημα Ενωμένων Κυπρίων Κηνυγών: 2 - 0

 

Το τελικό αποτέλεσμα αναμένεται να ξεκαθαρίσει με την ενσωμάτωση των πρώτων επίσημων αποτελεσμάτων από το Υπουργείο Εσωτερικών.

