Εκτός Βουλής το Κίνημα Οικολόγων: «Δεν έχουμε καταλάβει τι θέλει ο κόσμος», λέει ο Παπαδούρης - Τα συλλογικά όργανα θα αποφασίσουν τα επόμενα βήματα

Εκτός κοινοβουλίου μένει το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών μετά από πολυετή παρουσία του στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Το Κίνημα κατάφερε να αποσπάσει μόλις το 2% των ψήφων όταν η καταμέτρηση βρισκόταν στο 95%.

Σε δηλώσεις του λίγο πριν από την ανακοίνωση του τελικού αποτελέσματος, ο πρόεδρος του Κινήματος Οικολόγων - Συνεργασία Πολιτών Σταύρος Παπαδούρης παραδέχθηκε πως το κόμμα δεν είναι «καθόλου ικανοποιημένο» από το εκλογικό αποτέλεσμα.

Όπως ανέφερε, «φαίνεται ότι δεν έχουμε καταλάβει τι θέλει ο κόσμος», σημειώνοντας ωστόσο πως το αποτέλεσμα είναι «απόλυτα αποδεκτό», παρότι –όπως είπε– η συγκυρία χαρακτηρίζεται από έντονη πόλωση και από ένα πολιτικό σκηνικό στο οποίο περίπου το 56% των πολιτών μένει εκτός κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης.

Ο κ. Παπαδούρης αναφέρθηκε και στο «νέο κύμα» που, όπως είπε, φαινόταν να διαμορφώνεται μέσα από τις δημοσκοπήσεις και τη διάθεση της κοινωνίας για νέες πολιτικές επιλογές, επισημαίνοντας ωστόσο ότι ούτε άλλα νέα κόμματα κατάφεραν τελικά να εξασφαλίσουν είσοδο στη Βουλή.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο κατακερματισμός του πολιτικού χώρου σε πολλά κόμματα «θα στοιχίσει σε όλους».

Σε ό,τι αφορά το μέλλον του Κινήματος Οικολόγων, ανέφερε πως τα συλλογικά όργανα του κόμματος θα συνεδριάσουν προκειμένου να αποφασίσουν τα επόμενα βήματα και τον τρόπο με τον οποίο θα προχωρήσει το κίνημα.

Αναφερόμενος στη μέχρι σήμερα παρουσία του κόμματος, υποστήριξε πως «όταν έχεις ένα κόμμα καθαρό από διαφθορά και διαπλοκή, είναι άξιο επήρειας», τονίζοντας ότι το Κίνημα Οικολόγων υπήρξε συνεπές στις θέσεις του, σε μια περίοδο όπου –όπως είπε– «όλοι παραπονιούνται».

Παράλληλα, σημείωσε ότι το κόμμα κατάφερε να περάσει δύο προτάσεις νόμου, παρά το γεγονός ότι διέθετε περιορισμένη κοινοβουλευτική παρουσία, ενώ πρωτοστάτησε και στο θέμα των αερόσακων TAKATA.

Καταλήγοντας, εξέφρασε την ελπίδα «να βρεθούν οι σωστές ισορροπίες» και ανέφερε πως στη συνέχεια θα ληφθούν οι αποφάσεις για το μέλλον του κινήματος.