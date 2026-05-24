Διαψεύδει τα περί παραίτησης ο πρόεδρος της ΕΔΕΚ - Θα αποφασίσουν τα συλλογικά όργανα, είπε ο Νίκος Αναστασίου

«Είναι πολύ νωρίς για να εξαχθούν βεβιασμένα συμπεράσματα», δήλωσε ο πρόεδρος της ΕΔΕΚ, Νίκος Αναστασίου, διαψεύδοντας τα όσα είδαν το φως της δημοσιότητας περί παραίτησής του μετά τα πρώτα εκλογικά αποτελέσματα.

Νωρίτερα πληροφορίες έδειχναν ότι ο πρόεδρος της ΕΔΕΚ, εξήγγειλε την πρόθεση του να παραιτηθεί από το αξίωμα του ηγέτη του κόμματος, μετά την ήττα που υπέφερε το κόμμα, αφού δεν κατάφερε να εξασφαλίσε το απαραίτητο 3,6% για να εισέλθει στην Βουλή.

«Το αποτέλεσμα αδικεί την ΕΔΕΚ και την Κύπρο την ίδια», δήλωσε αναλαμβάνοντας το μερίδιο της ευθύνης που του αναλογεί, όπως είπε.

Ο ίδιος είπε πως έκανε ό,τι ήταν ανθρωπίνως δυνατό για να «μαζέψει τα κομμάτια του κόμματος», ευχαριστώντας όσους τους ψήφισαν.

«Ας αναλάβουν το μερίδιο και αυτοί που έβλεπαν τον κίνδυνο και αποφάσισαν να μείνουν μακριά», τόνισε.

Όσον αφορά την παραίτηση του, ανέφερε πως τις επόμενες μέρες θα συγκληθούν τα συλλογικά όργανα του κόμματος για να συζητήσουν τα αποτελέσματα των εκλογών. Εκεί, εξήγησε, θα έχει και το δικαίωμα να υποβάλει ή όχι την παραίτηση του, καθώς «είναι νωρίς να παρθούν βεβιασμένες αποφάσεις».

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

