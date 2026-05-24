«Ανησυχητικό το αποτέλεσμα» για τη ΔΗΠΑ: Αφήνει αιχμές για τις δημοσκοπήσεις ο Καρογιάν

Το αποτέλεσμα των εκλογών είναι ιδιαίτερα αρνητικό για τη Δημοκρατική Παράταξη και δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες και τους στόχους που είχε θέσει, δήλωσε το βράδυ της Κυριακής ο Πρόεδρος της ΔΗΠΑ Μάριος Καρογιάν.

Ο κ. Καρογιάν είπε ότι «ο κυπριακός λαός μίλησε και η απόφασή του είναι η απόλυτα σεβαστή» και πρόσθεσε ότι «η επόμενη μέρα βρίσκει τη Δημοκρατική Παράταξη ενωμένη και αποφασισμένη να συνεχίσει να υπηρετεί τις αρχές και τις αξίες της», προσθέτοντας πως «θα συνεχίσουμε να υπηρετούμε τον κυπριακό λαό και το δημόσιο συμφέρον για να το καλό του τόπου μας με ψηλά το κεφάλι και με ανιδιοτέλεια».

Είπε ακόμη ότι η ΔΗΠΑ, σε αυτήν την εκλογική αναμέτρηση κατέθεσε υπεύθυνα και με εντιμότητα τις προτάσεις και τις θέσεις της, σημειώνοντας ότι «μιλήσαμε με σοβαρότητα, ρεαλισμό και μοναδικό γνώμονα το συμφέρον του τόπου και των πολιτών. Μιλήσαμε για ενότητα, εθνικές συνεννοήσεις, για εθνικές συναινέσεις και για συλλογικό προσπάθεια και φαίνεται ότι πληρώσαμε το κόστος».

Είπε ότι δεν μετανοιώνει και ότι «το μέλλον του τόπου είναι πιο ισχυρό από τα μικρά κομματικά και τα προσωπικά μας οφέλη», προσθέτοντας ότι «οι προτάσεις μας φαίνεται ότι δεν βρήκαν την απήχηση που θα θέλαμε, καθώς ο δημόσιος και πολιτικός διάλογος επικεντρώθηκε περισσότερο σε ζητήματα, που προκάλεσαν συγκρούσεις, αντιπαραθέσεις, κουτσομπολιά και προσωπικές επιθέσεις, που αποπροσανατόλισαν τους πολίτες από τα πραγματικά προβλήματα και τις ουσιαστικές προκλήσεις της επόμενης ημέρας».

Ο κ. Καρογιάν είπε ότι «για αυτό το αποτέλεσμα μερίδιο ευθύνης φέρουν και οι δημοσκοπήσεις, οι οποίες από επιστημονικά εργαλεία μέτρησης της κοινής γνώμης, μετατράπηκαν σε μέσα διαμόρφωσης και χειραγώγησης των αποφάσεων των πολιτών» και παρέπεμψε στα σημερινά αποτελέσματα και αυτά που έδιναν οι δημοσκοπήσεις τους τελευταίους τέσσερις μήνες «για να επιβεβαίωση του λόγου του αληθές», όπως είπε.

Ανέφερε ότι «τώρα είναι η ώρα να δοκιμαστούν, όλοι» και πρόσθεσε πως δεν υπάρχουν υπεκφυγές και καταφύγια, προσθέτοντας: «να αξιολογηθούμε όλοι αυστηρά μέσα από τις επιλογές, τις αποφάσεις και τις πολιτικές μας συνέπειες» και ευχαριστώντας όλους και ιδιαίτερα τους υποψηφίους της παράταξης «που έδωσαν τον καλύτερο τους εαυτό με ειλικρίνεια, ήθος και αξιοπρέπεια».

Είπε ότι η μη συμμετοχή της ΔΗΠΑ στο Κοινοβούλιο δεν προδικάζει το τέλος της, προσθέτοντας πως «ξέρουμε τα λάθη μας, αναγνωρίζουμε τις αδυναμίες μας» και «θα ανοίξει ένας νέος κύκλος για τη Δημοκρατική Παράταξη», όπου δεν θα επαναληφθούν τα λάθη του παρελθόντος και σίγουρα με επιλογές που δεν θα ξαναπληγώσουν τον κόσμο της ΔΗΠΑ, ούτε και επιλογές, οι οποίες στο τέλος θα είναι βαρίδια για τη Δημοκρατική Παράταξη».

Eρωτηθείς ποια είναι τα λάθη και τα βαρίδια της ΔΗΠΑ, ο κ. Καρογιάν είπε ότι τα λάθη και τα βαρίδια είναι «αυτά που αποκαλύφθηκαν όλη αυτή την περίοδο». «Ανθρώπους τους οποίους η παράταξη ευεργέτησε, αυτούς που η ΔΗΠΑ φρόντισε να στηρίξει σε δύσκολους καιρούς,, αυτοί που της έδωσαν πισώπλατες, μαχαιριές και βέβαια με μεγάλη χαρά ανακοίνωναν δεξιά και αριστερά ότι είναι το τέλος της Δημοκρατικής Παράταξης», πρόσθεσε.

Ο κ. Καρογιάν είπε ότι «εμείς έχουμε ρίζες και το αποδείξαμε» και πρόσθεσε πως «όλοι αυτοί που μας έβλεπαν όλη αυτή την περίοδο -και εσείς οι δημοσιογράφοι και όλος ο κόσμος - ότι είμαστε μεταξύ φθοράς και αφθαρσίας με ποσοστά 0,5% και 0,8% και 1% και πήραμε σήμερα 3,2%, μπορεί κάποιος να αντιληφθεί το μέγεθος της προσπάθειας που έγινε από τον απλό και ανιδιοτελή κόσμο».

Ανέφερε ότι «τα λάθη μας τα έχουμε εντοπίσει και ξέρουμε να τα διορθώσουμε» και πρόσθεσε πως «από το αύριο θα ξεκινήσει ένας νέος κύκλος της ΔΗΠΑ» που από την τέφρα «θα φροντίσουμε και να ξαναχτίσουμε αυτόν τον κεντρώο χώρο», ενώ σε ερώτηση αν στοίχισε στη ΔΗΠΑ το γεγονός ότι δεν κατήλθε υποψήφιος, ο κ. Καρογιάν απάντησε αρνητικά και πρόσθεσε πως έδωσε και συνεχίζει να δίνει «εμπιστοσύνη στους νέους ανθρώπους» και ότι και ο ίδιος να ήταν στο ψηφοδέλτιο «με όλα αυτά που συνέβησαν, τα αποτελέσματα, ίσως να ήταν και χειρότερα» και πρόσθεσε ότι θέση του είναι «πίστη στους νέους ανθρώπους».

Σε παρατήρηση ότι η ΔΗΠΑ έχει δύο Υπουργούς στην Κυβέρνηση και ερωτηθείς αν έχει μιλήσει με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο κ. Καρογιάν είπε ότι δεν έχει μιλήσει με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ενώ ερωτηθείς αν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επικοινώνησε μαζί του, ο κ. Καρογιάν είπε ότι επικοινώνησε μαζί του το πρωί «για να ευχηθεί καλές επιτυχίες».

Ανέφερε ότι εκεί που συμφωνεί «θα στηρίζουμε και θα ενθαρρύνουμε να γίνουν περισσότερα καλά πράγματα για το σύνολο» και «εκεί που διαφωνούμε θα καταθέτουμε όπως πάντα τις απόψεις μας, τις εισηγήσεις μας, τις διαφωνίες μας με ευπρέπεια και με επιχειρήματα», προσθέτοντας ότι το είπε πολλές φορές ότι η ΔΗΠΑ δεν είναι δεδομένη «για κανέναν, ούτε έχει δικαίωμα κάποιος να μας θεωρεί ότι είμαστε κουμπί στο σακάκι του».

ΚΥΠΕ