Εκτός Βουλής ο Ανδρέας Θεμιστοκλέους: «Το ΔΕΚ έδωσε μια άνιση μάχη κόντρα στο πολιτικό σύστημα»

Δεν… γινόταν να το χάσει: Πρωταθλητής Ευρώπης ο Ολυμπιακός

Εντός των επόμενων ημερών το Κίνημα θα αναλύσει σε βάθος τα αποτελέσματα και τους λόγους που τους απέκλεισαν από την είσοδο τους στη Βουλή

Το Δημοκρατικό Εθνικό Κίνημα (ΔΕΚ) έδωσε μια άνιση μάχη κόντρα στο πολιτικό σύστημα, είπε ο Πρόεδρος του, Ανδρέας Θεμιστοκλέους, σε δηλώσεις του μετά το εκλογικό αποτέλεσμα, που αφήνει το Κίνημα εκτός Βουλής.

«Ο λαός ελεύθερα και δημοκρατικά αποφάσισε, έκανε τις επιλογές του και από αύριο και για πέντε χρόνια είναι καταδικασμένος να ζει με τις συνέπειες των αποφάσεων αυτών. Οι επιλογές και οι αποφάσεις του λαού είναι καθόλα σεβαστές όσο και αν διαφωνούμε μαζί του. Το ΔΕΚ έδωσε μια άνιση μάχη κόντρα στο πολιτικό σύστημα, όρθωσε το ανάστημα του απέναντι του και άρθρωσε τεκμηριωμένο πολιτικό λόγο, άρθρωσε πολιτικές θέσεις και προτάσεις βασιζόμενο στις αρχές του», πρόσθεσε.

 Εντός των επόμενων ημερών, συνέχισε ο κ. Θεμιστοκλέους, το Κίνημα θα αναλύσει σε βάθος τα αποτελέσματα και τους λόγους που τους απέκλεισαν από την είσοδο τους στη Βουλή.

«Εμείς θα παραμείνουμε πιστοί στις ιδρυτικές μας αρχές, πιστοί στο όνομα του ΔΕΚ, πιστοί στους σκοπούς και τις ιδίες του. Ευχαριστούμε θερμά όσες και όσους εκ των συμπατριωτών μας, μας περιέβαλαν με την εμπιστοσύνη τους και μας τίμησαν με την ψήφο τους», κατέληξε.

