Μονομαχία Σενέκη - Κουλία για την έδρα του ΔΗΚΟ στην Αμμόχωστο (updated)

Στην επαρχία της ελεύθερης Αμμοχώστου ο ΔΗΣΥ κερδίζει 3 έδρες, το ΑΚΕΛ κερδίζει 3 έδρες, το ΕΛΑΜ 2 έδρες, το ΔΗΚΟ 1 έδρα, η Άμεση Δημοκρατία 1 έδρα και το Άλμα 1 έδρα.

Στο ΔΗΣΥ προηγούνται Γιώργος Κάρουλλας (7.227), Νίκος Γεωργίου (5.741), και Γιώργος Λυσανδρίδης (4.759). Ακολουθεί ο Γιώργος Χατζηγεωργίου (3.692).

Στο ΑΚΕΛ έχουν προβάδισμα Νίκος Κέττηρος (8.348), Γιώργος Κουκουμάς (6.778), Γιαννάκης Γαβριήλ (3.435) και από κοντά ο Σταύρος Χατζηγεωργίου (3.049).

Στο ΕΛΑΜ προηγούνται καθαρά Λίνος Παναγιώτης (5.905) και Λίνος Ιωάννης Χατζηγεωργίου (4.090).

Στο ΔΗΚΟ την έδρα διεκδικούν Χρίστος Σενέκης (2.191) και Ζαχαρίας Κουλίας (2.160). Ο Μιχάλης Γιακουμής ακολουθεί (1.357).

Η Άμεση Δημοκρατία φαίνεται να εκλέγει την Νταϊάνα Λουσία Κωνσταντινίδη (1.276) και στο Άλμα δίνουν τη μάχη Βασίλειος Μαύρου (355), Θεοδουλίτσα Δρουσιώτου (345) και Αγγέλα Μαλακτού (319).