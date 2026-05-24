Οι υποψήφιοι βουλευτές που προηγούνται στην Αμμόχωστο (updated)

Στο 100% της ενσωμάτωσης των ψήφων στην επαρχία της ελεύθερης Αμμοχώστου ο ΔΗΣΥ κερδίζει 3 έδρες, το ΑΚΕΛ κερδίζει 3 έδρες, το ΕΛΑΜ 2 έδρες, το ΔΗΚΟ 1 έδρα, η Άμεση Δημοκρατία 1 έδρα και το Άλμα 1 έδρα.

Με βάση την επίσημη ροή των αποτελεσμάτων προηγούνται (ενσωμάτωση 33,7%):

ΔΗΣΥ: Γιώργος Κάρουλλας (3.175), Νίκος Γεωργίου (2.497), Γιώργος Λυσανδρίδης (1.961), Πάρις Μάρκου (1.674), Γιώργος Χατζηγεωργίου (1.671), Μαργαρίτα Καϊμακλιώτη (1.550).

ΑΚΕΛ: Νίκος Κέττηρος (3.850), Γιώργος Κουκουμάς (3.385), Σταύρος Χατζηγεωργίου (2.052), Γιαννάκης Γαβριήλ (1.965),

ΕΛΑΜ: Λίνος Παναγιώτης, Λίνος Ιωάννης Χατζηγεωργίου, Ζαφείρω Κάστανου

ΔΗΚΟ: Ζαχαρίας Κουλίας (905), Χρίστος Σενέκης (857), Μιχάλης Γιακουμή (576).

Άμεση Δημοκρατία: Νταϊάνα Λουσία Κωνσταντινίδη (738), Ελένη Μενελάου (276), Ανδρέας Βαρωσιώτης (195).

Άλμα: Βασίλειος Μαύρου (173), Θεοδουλίτσα Δρουσιώτου (168), Αγγέλα Μαλακτού (154).