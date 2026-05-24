Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Πολιτική

Οι υποψήφιοι βουλευτές που προηγούνται στην Αμμόχωστο (updated)

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Στο 100% της ενσωμάτωσης των ψήφων στην επαρχία της ελεύθερης Αμμοχώστου ο ΔΗΣΥ κερδίζει 3 έδρες, το ΑΚΕΛ κερδίζει 3 έδρες, το ΕΛΑΜ 2 έδρες, το ΔΗΚΟ 1 έδρα, η Άμεση Δημοκρατία 1 έδρα και το Άλμα 1 έδρα.

Σχετικά άρθρα:

Με βάση την επίσημη ροή των αποτελεσμάτων προηγούνται (ενσωμάτωση 33,7%):

ΔΗΣΥ: Γιώργος Κάρουλλας (3.175), Νίκος Γεωργίου (2.497), Γιώργος Λυσανδρίδης (1.961), Πάρις Μάρκου (1.674), Γιώργος Χατζηγεωργίου (1.671), Μαργαρίτα Καϊμακλιώτη (1.550).

ΑΚΕΛ: Νίκος Κέττηρος (3.850), Γιώργος Κουκουμάς (3.385), Σταύρος Χατζηγεωργίου (2.052), Γιαννάκης Γαβριήλ (1.965),

ΕΛΑΜ: Λίνος Παναγιώτης, Λίνος Ιωάννης Χατζηγεωργίου, Ζαφείρω Κάστανου

ΔΗΚΟ: Ζαχαρίας Κουλίας (905), Χρίστος Σενέκης (857), Μιχάλης Γιακουμή (576).

Άμεση Δημοκρατία: Νταϊάνα Λουσία Κωνσταντινίδη (738), Ελένη Μενελάου (276), Ανδρέας Βαρωσιώτης (195).

Άλμα: Βασίλειος Μαύρου (173), Θεοδουλίτσα Δρουσιώτου (168), Αγγέλα Μαλακτού (154).

 

Tags

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣΑποτελέσματαΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2026

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα