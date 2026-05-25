Νέα Βουλή με 11 γυναίκες στα έδρανα για πρώτη φορά στα χρονικά - Πρώτη σε σταυρούς η Σάβια Ορφανίδου

Στις 11 ανήλθε ο αριθμός των γυναικών που κατάφεραν να εξασφαλίσουν μια έδρα στη νέα Βουλή των Αντιπροσώπων. Για πρώτη φορά στα χρονικά ο αριθμός των γυναικών ξεπέρασε τις 10, την ίδια στιγμή που από τις οκτώ βουλεύτριες που είχαν εκλεγεί το 2021 και επαναδιεκδικούσαν, επανεκλέγηκαν οι έξι.

Πρόκειται για τις Αννίτα Δημητρίου (ΔΗΣΥ), στην επαρχία Λάρνακας, Φωτεινή Τσιρίδου (ΔΗΣΥ) και Μαρίνα Νικολάου (ΑΚΕΛ) στη Λεμεσό, Σάββια Ορφανίδου (ΔΗΣΥ), Χριστιάνα Ερωτοκρίτου (ΔΗΚΟ) και Ειρήνη Χαραλαμπίδου (Άλμα) στη Λευκωσία.

Σε ό,τι αφορά το νέο γυναικείο αίμα που μπαίνει στη Βουλή, με το ΑΚΕΛ εκλέγηκαν οι Αργεντούλα Ιωάννου στη Λεμεσό και Αναστασία Χάσικου στην Κερύνεια. Στο Άλμα, εξελέγη και η Θεοδουλίτσα Δρουσιώτου στην επαρχία Αμμοχώστου, ενώ από την Άμεση Δημοκρατία, στην ίδια επαρχία, εξελέγη η Νταϊάνα Κωνσταντινίδη.

Ιδιαίτερη πολιτική σημασία έχει και η εκλογή γυναίκας βουλεύτριας στην Πάφο, για πρώτη φορά. Ο ΔΗΣΥ κατάφερε να κλειδώσει δεύτερη έδρα στην επαρχία, με τη Νικολέττα Κωνσταντίνου να εξασφαλίζει την είσοδό της στη Βουλή.

Πρώτη σε σταυρούς η Ορφανίδου

Η αύξηση του αριθμού των γυναικών στη νέα Βουλή δεν αποτυπώνεται μόνο στο τελικό άθροισμα των εδρών, αλλά και στους σταυρούς προτίμησης που έλαβαν αρκετές υποψήφιες. Εξαιρουμένης της Αννίτας Δημητρίου, η οποία ως πρόεδρος του ΔΗΣΥ και επικεφαλής του ψηφοδελτίου στη Λάρνακα δεν έλαβε σταυρούς προτίμησης, πρώτη ανάμεσα στις γυναίκες που εκλέγονται αναδείχθηκε η Σάβια Ορφανίδου στη Λευκωσία, με 11.367 σταυρούς.

Ακολουθεί η Φωτεινή Τσιρίδου στη Λεμεσό με 6.956 σταυρούς, ενώ στην τρίτη θέση βρίσκεται η Ειρήνη Χαραλαμπίδου με 5.938. Πολύ κοντά καταγράφεται και η επίδοση της Χριστιάνας Ερωτοκρίτου, η οποία έλαβε 5.844 σταυρούς στη Λευκωσία.

Στη συνέχεια βρίσκονται η Μαρίνα Νικολάου με 4.294 σταυρούς και η Αργεντούλα Ιωάννου με 3.803 στη Λεμεσό, η Νικολέττα Κωνσταντίνου με 3.608 στην Πάφο, η Αναστασία Χάσικου με 2.240 στην Κερύνεια, η Νταϊάνα Κωνσταντινίδη με 1.657 στην Αμμόχωστο και η Θεοδουλίτσα Δρουσιώτου με 511, επίσης στην Αμμόχωστο.

Η εικόνα αυτή δείχνει ότι, πέραν της αύξησης των γυναικείων εδρών, υπήρξαν και υποψήφιες που κατάφεραν να καταγράψουν ισχυρή προσωπική επίδοση μέσα στα ψηφοδέλτιά τους, σε κάποιες περιπτώσεις μάλιστα σε έντονα ανταγωνιστικές επαρχίες.

224 υποψήφιες

Η νέα Βουλή προκύπτει μέσα από μια εκλογική αναμέτρηση στην οποία η γυναικεία παρουσία στα ψηφοδέλτια ήταν αυξημένη σε σχέση με το 2021. Στις φετινές βουλευτικές εκλογές οι γυναίκες υποψήφιες ανήλθαν στις 224, ποσοστό 29.7% επί του συνόλου των υποψηφιοτήτων. Το 2021 οι γυναίκες υποψήφιες ήταν 160, ποσοστό 24.31%.

Η Σούπερμαν έχασε την έδρα εσωκομματικά

Από τις οκτώ γυναίκες που είχαν εκλεγεί το 2021, δύο δεν θα βρίσκονται στη νέα Βουλή: η Ρίτα Σούπερμαν και η Αλεξάνδρα Ατταλίδου.

Η περίπτωση της Ρίτας Σούπερμαν είναι διαφορετική, καθώς η απώλεια της έδρας προέκυψε εσωκομματικά. Η απερχόμενη βουλεύτρια του ΔΗΣΥ στην Κερύνεια επαναδιεκδίκησε την έδρα, ωστόσο έμεινε δεύτερη στο ψηφοδέλτιο του κόμματός της. Ο Δήμος Γεωργιάδης έλαβε 1.935 σταυρούς, ενώ η Ρίτα Σούπερμαν 1.696. Η διαφορά που της στοίχισε την έδρα ήταν 239 σταυροί.

Εκτός η Ατταλίδου

Διαφορετική είναι η περίπτωση της Αλεξάνδρας Ατταλίδου. Η απερχόμενη βουλεύτρια επαναδιεκδίκησε την έδρα της με το Volt στη Λευκωσία και έλαβε 2.701 σταυρούς προτίμησης. Ωστόσο, το κόμμα δεν κατάφερε να εισέλθει στη νέα Βουλή, με αποτέλεσμα η προσωπική της επίδοση να μην είναι αρκετή για να της εξασφαλίσει κοινοβουλευτική παρουσία.

Στο «τσακ» εκτός η Ανθούση

Πέραν των γυναικών που εκλέγηκαν και των δύο απερχόμενων που έμειναν εκτός, υπήρξαν και περιπτώσεις υποψηφίων που κατέγραψαν ισχυρή επίδοση, χωρίς όμως να καταφέρουν να μπουν στη Βουλή, λόγω της κατανομής των εδρών και της εσωκομματικής σειράς.

Στη Λευκωσία, η Αναστασία Ανθούση (ΔΗΣΥ) έλαβε 7.606 σταυρούς, μένοντας εκτός παρά την υψηλή επίδοσή της. Η τελευταία έδρα του ΔΗΣΥ στη Λευκωσία πήγε στον Χαράλαμπο Πετρίδη, ο οποίος έλαβε 8.252 σταυρούς. Η διαφορά μεταξύ τους ήταν 646 σταυροί.

Ιστορικό υψηλό, αλλά κάτω από το ένα πέμπτο

Η παρουσία 11 γυναικών στη νέα Βουλή αποτελεί ιστορικό υψηλό για την Κύπρο. Σε ποσοστά, οι γυναίκες καταλαμβάνουν πλέον το 19.6% των 56 εδρών. Το ποσοστό είναι αυξημένο σε σχέση με το 2021, όταν είχαν εκλεγεί 8 γυναίκες, δηλαδή 14.3% του συνόλου.

Το 2016 είχαν εκλεγεί 10 γυναίκες, ποσοστό 17.9%, ενώ το 2011 οι γυναίκες βουλεύτριες ήταν 7, δηλαδή 12.5% των 56 εδρών. Η φετινή επίδοση, συνεπώς, είναι η καλύτερη μέχρι σήμερα, ωστόσο απέχει σημαντικά από την ισότιμη εκπροσώπηση. Με άλλα λόγια, η Βουλή του 2026 είναι η πιο γυναικεία που είχε ποτέ η Κύπρος, αλλά παραμένει κατά βάση ανδροκρατούμενη.