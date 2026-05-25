Αυτοί είναι οι δημοσιογράφοι που μπήκαν στη νέα Βουλή – Γνωστοί παίχτες έμειναν εκτός

Σημαντική ήταν η παρουσία εν ενεργεία και πρώην δημοσιογράφων στα ψηφοδέλτια των κομμάτων για τις βουλευτικές εκλογές, με την κάλπη να αναδεικνύει διαφορετικά αποτελέσματα για τους υποψηφίους που προέρχονται από τον χώρο της ενημέρωσης. Ορισμένοι εξασφάλισαν την είσοδό τους στη Βουλή, ενώ άλλοι δεν κατάφεραν να εκλεγούν.

Ανάμεσα στα πρόσωπα με δημοσιογραφική διαδρομή που εισέρχονται για πρώτη φορά στα βουλευτικά έδρανα περιλαμβάνονται ο Δημήτρης Σούγλης με την Άμεση Δημοκρατία, ο Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου με το ΑΚΕΛ και ο Αδάμος Ασπρής με το ΔΗΚΟ.

Στους επανεκλεγέντες περιλαμβάνονται δύο πρώην δημοσιογράφοι με ήδη κοινοβουλευτική παρουσία: η Ειρήνη Χαραλαμπίδου με το ΑΛΜΑ, η οποία εξασφάλισε 5.928 ψήφους, και ο Νίκος Κέττηρος με το ΑΚΕΛ, ο οποίος επανεξελέγη με 11.510 ψήφους.

Ο Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου, γνωστός από την τηλεοπτική του πορεία και την εκπομπή «24 Ώρες Μαζί», εξασφάλισε 9.986 ψήφους, ενώ ο Δημήτρης Σούγλης, με πολυετή παρουσία σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και αρθρογραφία, εξελέγη με 2.766 ψήφους. Ο Αδάμος Ασπρής, ο οποίος είχε εργαστεί και ως δημοσιογράφος στην αρχή της επαγγελματικής του πορείας, εξελέγη με 776 ψήφους.

Εκτός Βουλής έμειναν αρκετά πρόσωπα με διαδρομή στον χώρο των ΜΜΕ. Μεταξύ αυτών ο Γιώργος Χρυσάνθου του ΔΗΣΥ, αρχισυντάκτης ειδήσεων στον Alpha Κύπρου, ο οποίος έλαβε 4.597 ψήφους, καθώς και ο ερευνητικός δημοσιογράφος και συγγραφέας Μακάριος Δρουσιώτης με το Volt, ο οποίος συγκέντρωσε 2.024 ψήφους.

Δεν εξελέγη επίσης η Ρούλα Γεωργιάδου του ΕΛΑΜ, με 1.024 ψήφους, η οποία έχει εργαστεί σε ραδιόφωνο, τηλεόραση και περιοδικά, ενώ είχε υπηρετήσει στο παρελθόν και ως βουλεύτρια. Εκτός έμεινε και ο Γιώργος Πενηνταέξ της ΔΗΠΑ, πρώην διευθυντής του ΚΥΠΕ, με 1.068 ψήφους.

Στην Πάφο, η δημοσιογράφος Νατάσα Ιωάννου του ΔΗΚΟ δεν κατάφερε να εκλεγεί, λαμβάνοντας 579 ψήφους. Εκτός έμειναν επίσης η Άντρη Κωνσταντινίδου με 278 ψήφους και ο Πανίκος Σκορδής με 471 ψήφους, αμφότεροι με δημοσιογραφική εμπειρία στην επαρχία Πάφου.

Από το ΑΛΜΑ, η Μαρία Θεριστή, δικηγόρος, ραδιοφωνική παραγωγός και πρώην δημοσιογράφος, δεν εξελέγη, συγκεντρώνοντας 309 ψήφους. Από το Κίνημα Οικολόγων, ο Μιχάλης Μενελάου, πρώην λειτουργός Τύπου και δημοσιογράφος, έλαβε 106 ψήφους, ενώ από τη ΔΗΠΑ η Κυριακή Μαυράκη, με παλαιότερη δραστηριότητα στον χώρο των ΜΜΕ, έλαβε 45 ψήφους.