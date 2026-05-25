Απέφυγε να ανοίξει τα χαρτιά της για την προεδρία της Βουλής η Χαραλαμπίδου – Στο τραπέζι η Επιτροπή Ελέγχου

Ιδιαίτερα συγκινημένη εμφανίστηκε η Ειρήνη Χαραλαμπίδου μετά την εκλογική αναμέτρηση, κάνοντας λόγο για «θρίαμβο» του ΑΛΜΑ στη Λευκωσία και εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της προς τους πολίτες που τη στηρίζουν διαχρονικά.

Σε δηλώσεις που έκανε στα Μέσα, ανέφερε ότι το αποτέλεσμα που κατέγραψε το ΑΛΜΑ στην πρωτεύουσα αποτελεί σημαντική επιτυχία, καθώς, όπως ανέφερε, το κόμμα έφτασε «τα ίδια ποσοστά ακριβώς με το κόμμα που ήταν στην τρίτη θέση».

«Αισθάνομαι συγκινημένη και ευγνώμων στον κόσμο που με στηρίζει διαχρονικά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ερωτηθείσα κατά πόσο την ενδιαφέρει η διεκδίκηση της προεδρίας της Βουλής, η κ. Χαραλαμπίδου απέφυγε να ανοίξει τη συζήτηση, σημειώνοντας πως η στιγμή δεν προσφέρεται για τέτοιες συζητήσεις.

«Από την κούραση, την εξάντληση και την αγωνία είναι ένα θέμα που δεν συζητήσαμε. Ας μην τα συζητήσουμε αυτά τώρα», δήλωσε, προσθέτοντας πως δεν έγιναν διαβουλεύσεις εντός του κόμματος για το συγκεκριμένο ζήτημα.

Σε ό,τι αφορά τις κοινοβουλευτικές επιτροπές, ξεκαθάρισε πως δεν προτίθεται να διεκδικήσει την προεδρία της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Αντίθετα, ανέφερε ότι θα επιδιώξει την προεδρία της Επιτροπής Ελέγχου, υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρξει συναίνεση και από τα υπόλοιπα κόμματα.

«Θα επιδιώξω την προεδρία της Επιτροπής Ελέγχου, αν και εφόσον υπάρχει συγκατάνευση και από τα υπόλοιπα κόμματα, δεδομένης της πορείας μου τα τελευταία 15 χρόνια», σημείωσε.

 

