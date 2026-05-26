Ο μακροβιότερος και ο «βενιαμίν» της Βουλής μιλούν στο ραδιόφωνο του Πολίτη - Η ατάκα Κουλία για την Ειρήνη Χαραλαμπίδου

Από τη μία ο Ζαχαρίας Κουλίας και από την άλλη ο Εφραίμ Χρίστου. Δύο πρόσωπα από διαφορετικές γενιές, με εντελώς διαφορετικές αφετηρίες. Κοινό σημείο αναφοράς πλέον τα έδρανα της Βουλής των Αντιπροσώπων. Ο Ζαχαρίας Κουλίας δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Η κοινοβουλευτική του πορεία ξεκίνησε το 1999, γεγονός που τον καθιστά τον πρεσβύτερο αλλά και αρχαιότερο βουλευτή της νέας Βουλής. Γεννημένος το 1951, επανεκλέγη στην επαρχία Αμμοχώστου με το ΔΗΚΟ, διατηρώντας για ακόμη μία εκλογική αναμέτρηση την παρουσία του στο κοινοβούλιο.

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του Πολίτη 107.6 & 97.6, ο Ζαχαρίας Κουλίας χαρακτήρισε την προεκλογική του εκστρατεία «παραδοσιακή», σημειώνοντας πως δεν συμμετείχε ιδιαίτερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και επέλεξε τον δρόμο της προσωπικής επαφής με τους πολίτες. «Η προεκλογική μας γίνεται με τον παλιό τρόπο. Να απαντάς στα τηλέφωνα των πολιτών και να δείχνεις κατανόηση, ανεξαρτήτως κομματικού χώρου», ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο πολύπειρος βουλευτής στάθηκε επίσης στη νέα σύνθεση της Βουλής, εκφράζοντας αισιοδοξία για τη συνεργασία παλαιότερων και νεότερων βουλευτών. «Οι νεότεροι πρέπει να είναι καλοί ακροατές και να μη ντρέπονται να ρωτούν. Ρωτώντας πας στην πόλη», είπε, στέλνοντας μήνυμα για όλους τους νεαρούς βουλευτές.

Ο κ. Κουλίας αναμένεται να προεδρεύσει της πρώτης συνεδρίας της νέας Βουλής στις 4 Ιουνίου, ως ο πρεσβύτερος βουλευτής του σώματος. Αναφερόμενος στη μάχη για την προεδρία της Βουλής, σημείωσε, έπειτα από σχετική παρατήρηση της δημοσιογράφου Άντρης Δανιήλ , χαρακτήρισε το θέμα «την ερώτηση των πέντε εκατομμυρίων» καθώς είναι σε εξέλιξη έντονες διαβουλεύσεις και πολιτικές ζυμώσεις.

Η ατάκα για Χαραλαμπίδου

Ο Ζαχαρίας Κουλίας κλήθηκε επίσης να σχολιάσει τη δήλωση της Ειρήνης Χαραλαμπίδου ότι ενδιαφέρεται για την προεδρία της Επιτροπής Ελέγχου, την οποία ο ίδιος κατείχε τα προηγούμενα χρόνια. Γνωστός για το ιδιαίτερο χιούμορ και τις ατάκες του, απάντησε με τον δικό του τρόπο «εγώ μπορεί να θέλω να γίνω γραμματέας του Πάπα δηλαδή…»

Η ποίηση και η… πίεση

Στην άλλη άκρη βρίσκεται ο «βενιαμίν της παρέας», ο 24χρονος Εφραίμ Χρίστου του ΑΚΕΛ, ο οποίος εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής Λεμεσού με σχεδόν 4.966 σταυρούς προτίμησης.Γεννημένος το 2002, με καταγωγή από τη Βάσα Κοιλανίου και το Φοινί, αποτελεί έναν από τους νεαρότερους βουλευτές που έχουν εκλεγεί ποτέ στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Ο νεαρός βουλευτής εμφανίστηκε συγκινημένος αλλά και πλήρως συνειδητοποιημένος για το βάρος της ευθύνης που αναλαμβάνει. Μιλώντας στον Πολίτη 107.6 & 97.6 δήλωσε «πολύ συγκινημένος και αντιλαμβάνομαι το χρέος της θέσης. Οι σχεδόν 5.000 ψήφοι που έλαβα από τον λαό της Λεμεσού είναι πολύ σημαντικές και οφείλουμε να δώσουμε ουσία σε αυτές μέσα από τις πράξεις μας», δήλωσε.

Παραδέχθηκε ότι αισθάνεται αγωνία για τη νέα του αποστολή, τονίζοντας ωστόσο πως είναι έτοιμος «να εργαστεί και να διαβάσει όσο χρειαστεί», έχοντας ως βασικό γνώμονα «το συμφέρον του απλού ανθρώπου».

Ο Εφραίμ Χρίστου αναφέρθηκε ακόμη στην ανάγκη επανασύνδεσης της νέας γενιάς με την πολιτική, σημειώνοντας ότι αυτό που τον ενοχλούσε τα προηγούμενα χρόνια ήταν η αποστασιοποίηση πολλών νέων από τα κοινά.

Πέρα από την πολιτική, μίλησε και για την πιο καλλιτεχνική του πλευρά, καθώς ασχολείται με την κυπριακή λαϊκή ποίηση και τα τσιαττιστά, λέγοντας με χιούμορ πως πλέον θα προσπαθήσει «να συνδυάσει την ποίηση με την πίεση», αναφερόμενος στις απαιτήσεις του νέου του ρόλου στη Βουλή.