«Αδειάζει» τον Χριστόφορο Τορναρίτη, το Σήκου Πάνω: «Δεν εκφράζει το κόμμα»

Ξεκαθαρίζει τη θέση του για το ποιοι εκφράζουν επίσημα το κίνημα το «Σήκου Πάνω», μετά τις τελευταίες δημόσιες τοποθετήσεις και τη συζήτηση που προκλήθηκε γύρω από δηλώσεις του Χριστόφορου Τορναρίτη.

Σε ανακοίνωση, το κίνημα αναφέρει ότι οι επίσημες ανακοινώσεις και οι πολιτικές θέσεις εκδίδονται αποκλειστικά από την ηγεσία του κόμματος και εκφράζονται θεσμικά μέσω του προέδρου, Σωτήρη Χρίστου.

Παράλληλα, σημειώνει πως ο Χριστόφορος Τορναρίτης αποτελεί εμπνευστή και έναν εκ των ιδρυτών του «Σήκου Πάνω», κάνοντας λόγο για σημαντική συμβολή του στη δημιουργία και στην πορεία του κινήματος.

Την ίδια ώρα, ξεκαθαρίζει ότι ο κ. Τορναρίτης δεν κατέχει θέση στην ηγετική πυραμίδα του κόμματος και δεν διαθέτει θεσμική αρμοδιότητα έκφρασης πολιτικών θέσεων ή επίσημων αποφάσεων.

Όπως αναφέρεται, προσωπικές τοποθετήσεις ή δηλώσεις δεν συνιστούν επίσημη θέση του κινήματος.

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ακόμη ότι οι επίσημες ανακοινώσεις του «Σήκου Πάνω» φέρουν αποκλειστικά το έμβλημα του κόμματος και όχι προσωπικά διακριτικά οποιουδήποτε στελέχους.