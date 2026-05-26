«Δεν συνάντησα κανένα ανθρωπάκι»: H δημόσια απάντηση της Μαρίας Θεριστή σε σχόλιο της Λίτσας Δρουσιώτου

Δημόσια απάντηση προς τη νεοεκλεγείσα βουλεύτρια Αμμοχώστου με το ΑΛΜΑ, Λίτσα Δρουσιώτου, δίνει η πρώην συνυποψήφιά της Μαρία Θεριστή, με αφορμή σχόλιο που δημοσιεύθηκε σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η κα Θεριστή αναφέρεται σε σχόλιο της κας Δρουσιώτου, στο οποίο η βουλεύτρια έγραψε μεταξύ άλλων ότι «μέσα από αυτή τη διαδρομή γνωρίσαμε ανθρώπους και ανθρωπάκια...κερδίσαμε εμπειρίες».

Όπως σημειώνει, το σχόλιο «διατυπώθηκε σε πληθυντικό αριθμό και αναφερόταν σε μια κοινή προεκλογική και πολιτική διαδρομή», στην οποία συμμετείχε και η ίδια ως συνυποψήφια στο ψηφοδέλτιο Αμμοχώστου του ΑΛΜΑ μαζί με τους υπόλοιπους υποψηφίους.

«Για τον λόγο αυτό, θεωρώ επιβεβλημένο να δηλώσω ότι προσωπικά, κατά τη διάρκεια αυτής της διαδρομής, δεν συνάντησα κανένα “ανθρωπάκι”», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Στην τοποθέτησή της προσθέτει ότι η συγκεκριμένη λέξη «παραπέμπει σε ανθρώπους ασήμαντους, μικρόψυχους, ανάξιους ή στερούμενους προσωπικότητας και αξίας», υποστηρίζοντας ότι η δημόσια χρήση τέτοιων χαρακτηρισμών «συνιστά βαθιά υποτιμητική επιλογή λόγου, ασύμβατη με τον στοιχειώδη σεβασμό προς την ανθρώπινη αξιοπρέπεια».

Η κα Θεριστή αναφέρει ακόμη πως «θα ανέμενα από μια νεοεκλεγείσα βουλεύτρια του κόμματος μας στην Αμμόχωστο, έστω και κατά τις πρώτες ώρες της κοινοβουλευτικής της θητείας, μεγαλύτερη θεσμική αυτοσυγκράτηση, πολιτική επίγνωση και σεβασμό προς την ανθρώπινη αξιοπρέπεια».

Καταληκτικά σημειώνει ότι «η ανθρώπινη αξία αποτελεί θεμελιώδες έννομο αγαθό και προστατεύεται από τον πυρήνα των συνταγματικών αρχών της Κυπριακής Δημοκρατίας - αρχών, τις οποίες οι εκλεγμένοι εκπρόσωποι του λαού, ορκίζονται να υπηρετούν με συνέπεια και υπευθυνότητα».