«Δεν υπάρχει καμία ρήξη»: Ξεκαθαρίζει ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης για Αρχηγό Αστυνομίας και Υπουργό Δικαιοσύνης

Κατηγορηματικά διέψευσε ο Νίκος Χριστοδουλίδης τα σενάρια περί ρήξης ανάμεσα στον Αρχηγό Αστυνομίας και τον Υπουργό Δικαιοσύνης, απορρίπτοντας παράλληλα οποιοδήποτε ενδεχόμενο αλλαγών στην ηγεσία της Αστυνομίας ή στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.

ροσερχόμενος στην τελετή απονομής των Βραβείων ΘΟΚ, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης κληθείς να αναφερθεί σε πληροφορίες για ρήξη στις σχέσεις ανάμεσα στον Αρχηγό της Αστυνομίας και του Υπουργού Δικαιοσύνης και ερωτηθείς αν σκέφτεται το ενδεχόμενο αλλαγής της ηγεσίας της Αστυνομίας, απάντησε ότι «δεν υπάρχει καμία ρήξη και δεν υπάρχει κανένα ενδεχόμενο αλλαγής του Αρχηγού Αστυνομίας ή του Υπουργού Δικαιοσύνης».

Ερωτηθείς αν έγινε κάποια σχετική συνάντηση σήμερα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε «όχι δεν έγινε καμία συνάντηση, αλλά δεν υπάρχει καμία απολύτως ρήξη».