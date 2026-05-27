Ανδρομάχη Σοφοκλέους: «Δεν θεωρώ ότι η υπόθεση ''Σάντη'' επηρέασε το εκλογικό αποτέλεσμα του VOLT» – Η πρώτη αποτίμηση (ηχητικό)

Σε διαδικασία εσωτερικής αποτίμησης του εκλογικού αποτελέσματος βρίσκεται το VOLT Κύπρου, μετά την αποτυχία εισόδου του κόμματος στη Βουλή, παρά το θετικό κλίμα που είχε δημιουργηθεί προεκλογικά.

Η συμπρόεδρος του VOLT Κύπρου, Ανδρομάχη Σοφοκλέους, μιλώντας στο ραδιόφωνο του Πολίτη 107,6 και 97,6 και στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά», χαρακτήρισε το αποτέλεσμα «πολιτική ήττα» για το κόμμα και την πολιτική πρόταση που κατέθεσε, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί η συλλογική αξιολόγηση των αιτιών.

Όπως ανέφερε, έχει πραγματοποιηθεί μια πρώτη συζήτηση στα συλλογικά όργανα, ωστόσο η διαδικασία θα επεκταθεί τόσο στους υποψηφίους όσο και στα μέλη και υποστηρικτές του κινήματος.

Η ίδια σημείωσε ότι υπάρχουν ήδη ορισμένες πρώτες διαπιστώσεις, με βασικότερη κατά την προσωπική της εκτίμηση, την οργανωτική αδυναμία του κόμματος απέναντι στους ισχυρούς κομματικούς μηχανισμούς των παραδοσιακών κομμάτων.

«Υστερήσαμε στο να μπούμε πιο πολύ στις τοπικές κοινωνίες»

Η κ. Σοφοκλέους ανέφερε ότι το βασικό έλλειμμα του VOLT ήταν η περιορισμένη τοπική παρουσία και η αδυναμία βαθύτερης διείσδυσης στις κοινότητες.

Όπως είπε, εκεί όπου το κόμμα κατάφερε να αποκτήσει παρουσία, υπήρξε θετική ανταπόκριση από τον κόσμο, καθώς, όπως ανέφερε – οι πολίτες θέλουν να βλέπουν τα πολιτικά κινήματα στη γειτονιά τους και στις τοπικές διεκδικήσεις.

Κατά την ίδια, το VOLT υστέρησε στο κομμάτι της τοπικής δικτύωσης και παρουσίας, κάτι που, όπως εκτίμησε, το άφησε εκτεθειμένο στο «κύμα πίεσης» των τελευταίων ημερών πριν τις εκλογές.

Παράλληλα, σημείωσε ότι το κόμμα λειτουργεί μόλις δυόμισι χρόνια και στηρίζεται αποκλειστικά στον εθελοντισμό, χαρακτηρίζοντας «άθλο» τόσο την κατάθεση ολοκληρωμένης πολιτικής πρότασης όσο και τη συγκρότηση ψηφοδελτίου με 56 υποψηφίους.

Η διαφορετική πολιτική φιλοσοφία του VOLT

Η Ανδρομάχη Σοφοκλέους υποστήριξε ότι το VOLT δεν αποτελεί απλώς ένα νέο κόμμα, αλλά μια εντελώς διαφορετική πολιτική πρόταση για τα κυπριακά δεδομένα.

Όπως εξήγησε, πρόκειται για ένα ευρωπαϊκό πολιτικό κίνημα με διαφορετική φιλοσοφία λειτουργίας, το οποίο δεν βασίζεται σε προσωποκεντρική δομή, αλλά διαθέτει συμπροεδρία και συλλογικά χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με την ίδια, η προσπάθεια εισαγωγής μιας νέας πολιτικής κουλτούρας και αντίληψης στην Κύπρο είναι μια δύσκολη και χρονοβόρα διαδικασία, η οποία απαιτεί χρόνο, «ζύμωση» και ισχυρότερη τοπική δικτύωση ώστε ο κόσμος να μπορέσει να κατανοήσει πλήρως την πολιτική πρόταση του κινήματος.

Η αναφορά στον Μακάριο Δρουσιώτη και την υπόθεση «Σάντη»

Σε σχέση με τη συζήτηση γύρω από τον Μακάριο Δρουσιώτη και κατά πόσο επηρέασε το εκλογικό αποτέλεσμα του VOLT, η Ανδρομάχη Σοφοκλέους ανέφερε ότι δεν υπάρχει ακόμη επίσημη αποτίμηση από τα συλλογικά όργανα του κόμματος. Σε προσωπικό επίπεδο, εκτίμησε ότι το συγκεκριμένο ζήτημα δεν διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο, υποστηρίζοντας ότι η στάση του VOLT ήταν «θεσμική», με αίτημα για πλήρη και ανεξάρτητη διερεύνηση της υπόθεσης.

Παράλληλα, σημείωσε ότι τα σημαντικότερα ζητήματα για το κόμμα αφορούσαν την τοπική του γείωση και την οργανωτική του παρουσία στις κοινωνίες.

Η σύγκριση με την Άμεση Δημοκρατία και τον Φειδία Παναγιώτου

Απαντώντας σε ερώτηση για το κατά πόσο ένα κόμμα μπορεί να πετύχει μέσα από τα social media, η Ανδρομάχη Σοφοκλέους ανέφερε ότι η Άμεση Δημοκρατία και ο Φειδίας Παναγιώτου είχαν στην πραγματικότητα πολύ ισχυρή τοπική παρουσία.

Όπως είπε, ο Φειδίας Παναγιώτου είχε καταφέρει να φτάσει σε κοινότητες και χωριά στα οποία ακόμη και παραδοσιακά κόμματα δυσκολεύονται να αποκτήσουν πρόσβαση, δημιουργώντας άμεση επαφή με τον κόσμο.

Την ίδια ώρα, σημείωσε ότι υπάρχει και μια ουσιαστική διαφορά πολιτικής προσέγγισης, υποστηρίζοντας ότι το VOLT κατέθεσε ολοκληρωμένες και συγκεκριμένες πολιτικές θέσεις «για όλα», σε αντίθεση, όπως είπε, με άλλα πολιτικά σχήματα που περιορίζονται σε πολύ λιγότερες τοποθετήσεις.

Μάλιστα, χρησιμοποιώντας αναφορά στην «Ωραία Ελένη» του Ομήρου, υποστήριξε ότι κάτι ασαφές ή λιγότερο καθορισμένο μπορεί να αγκαλιαστεί πιο εύκολα από την κοινωνία, σε αντίθεση με μια πολιτική πρόταση που είναι σαφής, συγκεκριμένη και λεπτομερής.

«Θα ανοίξουμε τη συζήτηση σε μέλη και υποστηρικτές»

Αναφερόμενη στην επόμενη μέρα του VOLT, η Ανδρομάχη Σοφοκλέους ανέφερε ότι το κόμμα σκοπεύει να κινηθεί με ακόμη μεγαλύτερη εξωστρέφεια.

Όπως είπε, μετά τις εκλογές τα στελέχη του VOLT δέχθηκαν εκατοντάδες μηνύματα από πολίτες, αρκετοί από τους οποίους ανέφεραν ότι για πρώτη φορά ψήφισαν κόμμα με το οποίο πραγματικά συμφωνούσαν πολιτικά.

Η συμπρόεδρος του VOLT τόνισε ότι το κίνημα αισθάνεται ευθύνη απέναντι στους πολίτες που πίστεψαν στο όραμα και την πολιτική του πρόταση, γι’ αυτό και η διαδικασία αποτίμησης και λήψης αποφάσεων θα ανοίξει όχι μόνο στα μέλη και τους υποψηφίους, αλλά και στους υποστηρικτές του κόμματος.

Παράλληλα, υπενθύμισε ότι τον Δεκέμβριο προβλέπεται καταστατικά εκλογικό συνέδριο του VOLT, σημειώνοντας ότι η ηγεσία έχει ήδη καταθέσει τις σκέψεις και τις εκτιμήσεις της με πλήρη ειλικρίνεια στο Πολιτικό Συμβούλιο.

