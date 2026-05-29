Σε σχολείο στη Λάρνακα τοποθετήθηκε η υπουργός Γεωργίας Μαρία Παναγιώτου

Από σχολείο Μέσης Εκπαίδευσης στην επαρχία Λάρνακας θα αρχίσει την καριέρα της ως φιλόλογος, από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, η υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Μαρία Παναγιώτου.

Στον κατάλογο που δημοσίευσε σήμερα, 29 Μαΐου 2026, η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, με τις τοποθετήσεις μόνιμων με δοκιμασία διορισμών εκπαιδευτικών λειτουργών σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης, περιλαμβάνεται και το όνομα της κ. Παναγιώτου.

Σύμφωνα με την ΕΕΥ, οι εκπαιδευτικοί λειτουργοί των οποίων η αίτηση για τοποθέτηση δεν έχει ικανοποιηθεί μπορούν, μέσα σε επτά ημέρες από την ανακοίνωση των τοποθετήσεων, δηλαδή μέχρι την Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026, να υποβάλουν αιτιολογημένη ένσταση ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Επιτροπής.

Η τοποθέτηση της υπουργού αφορά σχολείο της επαρχίας Λάρνακας, ενώ το αν θα πρόκειται για Γυμνάσιο, Λύκειο ή Τεχνική Σχολή δεν έχει ακόμη καθοριστεί, καθώς η τελική απόφαση θα ληφθεί από τον οικείο επιθεωρητή, ανάλογα με τις ανάγκες που θα υπάρχουν στα σχολεία της επαρχίας.

Με την ανάληψη των καθηκόντων της, η κ. Παναγιώτου θα έχει διδακτικό φόρτο 24 διδακτικών περιόδων την εβδομάδα, όπως ισχύει για όλους τους πρωτοδιόριστους φιλολόγους στη Μέση Εκπαίδευση.

Ο κατάλογος με τις τοποθετήσεις έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΕΥ.

Υπενθυμίζεται ότι το ζήτημα του διορισμού της Μαρίας Παναγιώτου στην εκπαίδευση είχε προκαλέσει πολιτικό ενδιαφέρον τους προηγούμενους μήνες, καθώς η ίδια εξακολουθεί να ασκεί καθήκοντα υπουργού.

Η υπουργός είχε διοριστεί για πρώτη φορά τον περασμένο Αύγουστο και αιτήθηκε αναστολή για έναν χρόνο, αίτημα το οποίο έγινε αποδεκτό από την ΕΕΥ. Τον Φεβρουάριο διορίστηκε εκ νέου και, δεδομένου ότι ο νόμος δεν επιτρέπει δεύτερη αναστολή, ενώ σε περίπτωση μη αποδοχής του διορισμού ο εκπαιδευτικός διαγράφεται από τον κατάλογο διοριστέων, η κ. Παναγιώτου αποδέχθηκε εν τέλει τον διορισμό της.

Πρόσφατα, μάλιστα, απαντώντας σε ερώτηση σε τηλεοπτική της παρουσία για το σε ποιο σχολείο θα διδάσκει από τον Σεπτέμβριο, η κ. Παναγιώτου απέφυγε να δώσει συγκεκριμένη απάντηση, λέγοντας ότι είναι προσηλωμένη στα σημερινά της καθήκοντα και ότι το ζήτημα «θα εξαρτηθεί».

Μετά και τη σημερινή δημοσίευση των τοποθετήσεων, το θέμα μετατοπίζεται πλέον από τον διορισμό καθαυτό στην πρακτική εφαρμογή του: αν δηλαδή, από την 1η Σεπτεμβρίου, η Μαρία Παναγιώτου θα βρεθεί σε σχολική μονάδα της επαρχίας Λάρνακας, γεγονός που θα συνεπάγεται και την αποχώρησή της από το τιμόνι του Υπουργείου Γεωργίας, ή αν θα υπάρξουν άλλες πολιτικές εξελίξεις μέχρι τότε.