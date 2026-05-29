Η Χριστιάνα Ερωτοκρίτου βάζει τέλος στον ψίθυρο: «Μοναδική υποψηφιότητα του ΔΗΚΟ για την Προεδρία της Βουλής ο Νικόλας Παπαδόπουλος»

Η Αναπληρώτρια Πρόεδρος του ΔΗΚΟ διέψευσε σενάρια που τη φέρουν στο επίκεντρο συζητήσεων για την Προεδρία της Βουλής.

Κατηγορηματικά απέρριψε η Αναπληρώτρια Πρόεδρος και εκλεγμένη βουλεύτρια του ΔΗΚΟ, Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, τα σενάρια των τελευταίων ημερών που τη θέλουν να βρίσκεται στο επίκεντρο διεργασιών για την Προεδρία της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Μιλώντας στην εκπομπή «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΡΑ» του OMEGA, η κ. Ερωτοκρίτου ξεκαθάρισε ότι οι αποφάσεις λαμβάνονται συλλογικά από το Δημοκρατικό Κόμμα και όχι σε προσωπικό επίπεδο. Όπως ανέφερε, η θέση του ΔΗΚΟ είναι σαφής και αφορά αποκλειστικά την υποψηφιότητα του προέδρου του κόμματος, Νικόλα Παπαδόπουλου.

Σε ερώτηση κατά πόσο υπήρξε οποιαδήποτε συζήτηση γύρω από το δικό της όνομα, απάντησε αρνητικά, υπογραμμίζοντας ότι το κόμμα έχει ήδη λάβει απόφαση και έχει εξουσιοδοτήσει τον πρόεδρό του να προχωρήσει σε επαφές, προβάλλοντας τη δική του υποψηφιότητα για την Προεδρία της Βουλής.

Παράλληλα, σημείωσε ότι οι επαφές του Νικόλα Παπαδόπουλου συνεχίζονται, με στόχο την επίτευξη του σκοπού που έχει θέσει το ΔΗΚΟ, επαναλαμβάνοντας ότι ο ίδιος αποτελεί την επίσημη επιλογή της παράταξης.

Κλείνοντας, η Χριστιάνα Ερωτοκρίτου απέφυγε να τοποθετηθεί για τις κινήσεις άλλων κομμάτων, τονίζοντας πως μπορεί να αναφέρεται μόνο στις αποφάσεις του ΔΗΚΟ, ενώ χαρακτήρισε τον Νικόλα Παπαδόπουλο ως «εξαιρετική υποψηφιότητα» για την Προεδρία της Βουλής των Αντιπροσώπων.

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝΔΗΚΟΠρόεδρος ΔΗΚΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2026ΝΙΚΟΛΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

