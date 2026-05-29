Χρύσης Παντελίδης και Χρίστος Σενέκης αντάλλαξαν κομπλιμέντα στο facebook: «Έντιμος, εργατικός, συνεπής»

Τη στήριξή του προς τον Χρίστο Σενέκη εξέφρασε μέσω ανάρτησής του στο facebook, ο Χρύσης Παντελίδης, σχολιάζοντας τη μη επανεκλογή του στις βουλευτικές εκλογές, με τον πρώην βουλευτή να απαντά δημόσια ευχαριστώντας τον για τα όσα ανέφερε.

Ο βουλευτής του ΔΗΚΟ, Χρύσης Παντελίδης σημείωσε ότι γράφει την ανάρτηση «όχι μόνο ως Βουλευτής Λευκωσίας, αλλά, κυρίως, ως πρόσφυγας Αμμοχωστιανός/ψηφοφόρος στην εκλογική περιφέρεια Αμμοχώστου».

Παράλληλα, χαρακτήρισε τον Χρίστο Σενέκη ως «έναν άριστο Βουλευτή», αναφέροντας ότι υπηρέτησε «την Κύπρο, τη Βουλή και το Δημοκρατικό Κόμμα με ήθος, αποτελεσματικότητα, κοινωνική ευαισθησία και παρρησία».

Όπως ανέφερε, παρά τις κατά καιρούς διαφωνίες και τις «έντονες αντιπαραθέσεις» που είχαν εντός της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, πάντοτε αναγνώριζε στο πρόσωπό του «έναν πολιτικό με έξυπνες ιδέες, καλές προθέσεις, αγνά κίνητρα και αγάπη για την ημικατεχόμενη πατρίδα μας».

Με «κάθε σεβασμό στους συνυποψήφιους και στις συνυποψήφιές του», ο βουλευτής του ΔΗΚΟ εξέφρασε τη θέση ότι «η μη επανεκλογή του Χρίστου Σενέκη δημιουργεί ένα μεγάλο πολιτικό κενό στον προσφυγικό κόσμο, στο Κόμμα μας, στις Κοινοβουλευτικές Επιτροπές στις οποίες μετείχε και στις Διεθνείς Αποστολές της Βουλής, στις οποίες λάμβανε μέρος».

Απαντώντας στην ανάρτηση, ο Χρίστος Σενέκης ευχαρίστησε δημόσια τον Χρύση Παντελίδη, γράφοντας πως «με τιμά ιδιαιτέρως».

Παράλληλα, εξέφρασε τη χαρά του για τη συνέχιση της παρουσίας του στη νέα Βουλή, σημειώνοντας ότι «εκπροσωπείς με τον καλύτερο τρόπο τον ορθολογισμό, την ευφυΐα και την εργατικότητα».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην πολιτική στάση του βουλευτή του ΔΗΚΟ, αναφέροντας πως «πάνω απ’ όλα, χαίρομαι γιατί συνεχίζεις να ανεβάζεις τον πήχη της πολιτικής ηθικής και του πολιτικού πολιτισμού».

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο Χρίστος Σενέκης ευχήθηκε «κάθε επιτυχία στο έργο» του Χρύση Παντελίδη.