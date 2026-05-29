Λαούρης: Δεν έχουμε κόκκινες γραμμές, δεν θα διαπραγματευτούμε τη ψήφο μας

Η "Άμεση Δημοκρατία" δεν βιάζεται να διαμορφώσει θέση ως προς την εκλογή Προέδρου της Βουλής. Ο βουλευτής Λευκωσίας, Γιάννης Λαούρης, μιλώντας στην εκπομπή "Δεύτερη Ματιά" του "Πολίτη 107,6 & 97,6" εξήγησε ότι το κόμμα δεν αντιμετωπίζει την επικείμενη ψηφοφορία ως άμεση προτεραιότητα, καθώς βρίσκεται σε φάση οργανωτικής συγκρότησης.

Ωστόσο, αναγνώρισε ότι πρόκειται για μια κρίσιμη διαδικασία, στην οποία οι τέσσερις ψήφοι του κόμματος ενδέχεται να έχουν ρυθμιστικό ρόλο. Η απόφαση θα ληφθεί συλλογικά από τον πρόεδρο Φείδια Παναγιώτου, τους τέσσερις βουλευτές και τους υποψήφιους βουλευτές καθώς επί του παρόντος δεν υπάρχει άλλη κομματική δομή. Μια πρώτη συζήτηση θα γίνει τη Δευτέρα.

ΠΟΛΙΤΗΣ 107,6 · ΔΕΥΤΕΡΗ ΜΑΤΙΑ 29-05-26 ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΟΥΡΗΣ



Ο κ. Παναγιώτου που θα έχει επαφές με τα άλλα κόμματα θα λειτουργεί ως αυτί του κόμματος, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο κ. Λαούρης. Η αξιολόγηση των επιλογών θα γίνει χωρίς «κόκκινες γραμμές», προσέθεσε. Όπως είπε ο κ. Λαούρης, η Άμεση Δημοκρατία δεν αποκλείει καμία πολιτική δύναμη εκ των προτέρων και αντιμετωπίζει με σεβασμό όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα.

«Ξεκινούμε χωρίς αποκλεισμούς. Δεν υπάρχει κάτι για το οποίο λέμε απόλυτο όχι», τόνισε, εξηγώντας ότι το κόμμα είναι έτοιμο να συμμετάσχει σε διάλογο και διαβουλεύσεις, σε μια λογική υπέρβασης της προεκλογικής αντιπαράθεσης και εστίασης στο συμφέρον των πολιτών.

Την ίδια ώρα, ο βουλευτής ήταν κατηγορηματικός ότι η Αμεση Δημοκρατία δεν θα μπει σε διαδικασία διαπραγμάτευσης για θέσεις ή αξιώματα εντός της Βουλής, όπως προεδρίες κοινοβουλευτικών επιτροπών ή άλλες θεσμικές θέσεις, υπογραμμίζοντας πως η ψήφος τους δεν αποτελεί αντικείμενο πολιτικού παζαριού.

Κριτήριο οι πολιτικές δεσμεύσεις

Αντίθετα, καθοριστικός παράγοντας για τη στάση που θα τηρήσουν είναι οι πολιτικές δεσμεύσεις που θα αναλάβουν οι εν δυνάμει πλειοψηφίες. Όπως ανέφερε ο κ. Λαούρης, το κόμμα θα αξιολογήσει τα δεδομένα με βάση το κατά πόσο οι υποψήφιες συμμαχίες δεσμεύονται να υλοποιήσουν τις βασικές προτεραιότητες που έχουν τεθεί από τους ψηφοφόρους του.

Οι προτεραιότητες αυτές, όπως σημείωσε, προέκυψαν μέσα από συμμετοχικές διαδικασίες και αποτελούν τη βασική εντολή προς τους βουλευτές.

Περιορισμοί στη «λαϊκή συμμετοχή»

Ερωτηθείς κατά πόσο η απόφαση για την επιλογή Προέδρου της Βουλής θα μπορούσε να τεθεί απευθείας στους ψηφοφόρους μέσω των εργαλείων που προωθεί το κόμμα, ο κ. Λαούρης ανέδειξε πρακτικά και χρονικά εμπόδια.

Εξήγησε ότι οι τεχνικοί περιορισμοί, η πολυπλοκότητα των σεναρίων (ιδίως σε ενδεχόμενο δεύτερου γύρου) και η έλλειψη χρόνου για ουσιαστική διαβούλευση καθιστούν δύσκολη μια τέτοια διαδικασία στην παρούσα φάση.