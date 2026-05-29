Έπαιρναν πετρέλαιο από λεωφορείο που ερχόταν από τα κατεχόμενα – Σύλληψη και πρόστιμο €18 χιλιάδων (φώτος)

Επιχείρηση Τελωνείων και ΟΠΕ στη Λευκωσία – Κατασχέθηκαν καύσιμα και όχημα μεταφορικής εταιρείας

Στη σύλληψη Ελληνοκύπριου οδηγού μεταφορικής εταιρείας προχώρησαν λειτουργοί του Τμήμα Τελωνείων, έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με μέλη του ΟΠΕ Λευκωσίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Τελωνείων, η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στις 28 Μαΐου, μετά από αξιολόγηση πληροφοριών, σε υποστατικό μεταφορικής εταιρείας στη Λευκωσία.

Κατά τους ελέγχους, οι αρχές εντόπισαν οδηγό μικρού λεωφορείου (mini bus), το οποίο είχε προηγουμένως μετακινηθεί από τις κατεχόμενες προς τις ελεύθερες περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας, να μεταφέρει πετρέλαιο κίνησης από το ντεπόζιτο του οχήματος προς άλλα οχήματα της εταιρείας με τη χρήση ηλεκτρονικής αντλίας μετάγγισης.

Όπως αναφέρεται, η πράξη συνιστά παράβαση του Κανονισμού της Πράσινης Γραμμής.

Οι λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων προχώρησαν στην κατάσχεση των καυσίμων καθώς και του οχήματος που χρησιμοποιήθηκε για την παράνομη μεταφορά, ενώ ο οδηγός και ιδιοκτήτης της μεταφορικής εταιρείας συνελήφθη για αυτόφωρα αδικήματα.

Αργότερα, ο εμπλεκόμενος αφέθηκε ελεύθερος, αφού έγινε αποδεκτή πρόταση για εξώδικο συμβιβασμό με την καταβολή ποσού ύψους €18.000.

Το Τμήμα Τελωνείων σημειώνει ότι τα κατασχεθέντα καύσιμα θα παραδοθούν σε αδειοδοτημένη εταιρεία για ανακύκλωση ή καταστροφή.

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

