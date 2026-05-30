Πόσους ψήφους έλαβε ο Κυριάκος Σάββα που διέγραψε το ΕΛΑΜ λίγο πριν την κάλπη

Συνολικά 194 ψήφους έλαβε ο Κυριάκος Σάββα στην εκλογική αναμέτρηση της επαρχίας Πάφου, κατεβαίνοντας ως ανεξάρτητος υποψήφιος μετά την απομάκρυνσή του από το ψηφοδέλτιο του ΕΛΑΜ λίγο πριν από τις εκλογές.

Ο πρώην Δημοτικός Σύμβουλος Πάφου και στέλεχος του ΕΛΑΜ από το 2013 είχε ανακοινωθεί ως υποψήφιος βουλευτής τον Φεβρουάριο του 2026, ωστόσο τέθηκε εκτός ψηφοδελτίου λόγω διαφωνίας με την ηγεσία του κόμματος για το ζήτημα του Τυχικού.

Παρά την απόφαση, επέλεξε να διεκδικήσει την ψήφο των πολιτών ως ανεξάρτητος, εκφράζοντας δημόσια τη διαφωνία του με τους χειρισμούς του κόμματος. Η επίδοσή του δεν ήταν αρκετή για να εκλεγεί.