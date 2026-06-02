Στην Κεντρική Επιτροπή του ΑΚΕΛ το «μπαλάκι» για την Προεδρία της Βουλής - Ενδεχομένως αύριο η κρίσιμη απόφαση

Στην Κεντρική Επιτροπή του ΑΚΕΛ, η οποία θα συγκληθεί αύριο, Τετάρτη 3 Ιουνίου, μεταφέρεται η συζήτηση για τη στάση που θα τηρήσει το κόμμα στην εκλογή του νέου προέδρου της Βουλής.

Η Κεντρική Επιτροπή θα συνεδριάσει η ώρα 15:00 το απόγευμα και αναμένεται να εξετάσει συνολικά τα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί από τις πολιτικές διεργασίες και τις διαβουλεύσεις των τελευταίων ημερών, καθώς και τα πιθανά σενάρια που βρίσκονται ενώπιον του κόμματος σε σχέση με την εκλογή του νέου προέδρου της Βουλής.

Πάντως ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Ανδρέας Πασιουρτίδης δήλωσε σήμερα στην εκπομπή «Από Μέσα σε Μέρα» του ΡΙΚ ότι υπάρχει το ενδεχόμενο η Κεντρική Επιτροπή αύριο να μη λάβει οριστικές αποφάσεις αλλά να δώσει καθοδήγηση για τα επόμενα βήματα.

Στο μεταξύ, οι διαβουλεύσεις μεταξύ των κομμάτων συνεχίζονται στο παρασκήνιο και ακόμη δεν έχουν ληφθεί τελικές αποφάσεις στο ΔΗΚΟ, το ΑΛΜΑ και την Άμεση Δημοκρατία.

Ο ΔΗΣΥ αποφάσισε ότι θα επαναδιεκδικήσει την προεδρία της Βουλής με υποψήφια την πρόεδρο του κόμματος Αννίτα Δημητρίου.

Επίσης, το ΕΛΑΜ αποφάσισε να διεκδικήσει την προεδρία του νομοθετικού Σώματος με υποψήφιο τον πρόεδρο του κόμματος Χρίστο Χρίστου.