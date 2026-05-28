Τα παίζει όλα για όλα για την προεδρία της Βουλής ο Νικόλας: Αναζητά συμμάχους - Τι είπε με Στέφανο Στεφάνου

Μετά το όχι που εισέπραξε από τον ΔΗΣΥ για στήριξη της δικής του υποψηφιότητας για την προεδρία της Βουλής, ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ στράφηκε προς το ΑΚΕΛ που φαίνεται να αποτελεί τη δεύτερη επιλογή στους σχεδιασμούς του Νικόλα Παπαδόπουλου για την προεδρία της Βουλής. Χθες το απόγευμα ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ είχε μια πρώτη συνάντηση με τον γ.γ. του ΑΚΕΛ Στέφανο Στεφάνου σε ουδέτερο έδαφος, ενώ υπήρξε επαφή και με τον πρόεδρο της Άμεσης Δημοκρατίας Φειδία Παναγιώτου. Ο κ. Παπαδόπουλος πρόταξε και πάλι τη δική του υποψηφιότητα για την προεδρία της Βουλής, ωστόσο δεν κατάφερε να εξασφαλίσει ακόμα την υποστήριξη είτε του ΑΚΕΛ είτε της Άμεσης Δημοκρατίας. Το ΑΚΕΛ προσέρχεται στον διάλογο με ανοικτή ατζέντα, ακούγοντας τις θέσεις των υπολοίπων, ενώ η Άμεση Δημοκρατία δεν έχει ανοίξει τα χαρτιά της. Την ίδια ώρα, πηγή εντός του ΑΚΕΛ σε δηλώσεις στον «Π», διέψευσε κατηγορηματικά τις πληροφορίες ότι χθες ο Στέφανος Στεφάνου έθεσε στο τραπέζι το όνομά της αναπληρώτριας προέδρου του ΔΗΚΟ και βουλεύτριας Χριστιάνας Ερωτοκρίτου.

Παραδοξότητα

Ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ δηλώνει δημόσια ότι θα γίνουν επαφές με όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα, μη εξαιρουμένου του ΕΛΑΜ. Ωστόσο, κομματικές πηγές που παρακολουθούν τις κινήσεις του δήλωσαν στον «Π» ότι υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ να στράφηκε προς το ΑΚΕΛ σε μια προσπάθεια να εκβιάσει τον ΔΗΣΥ ώστε να στηρίξει τη δική του υποψηφιότητα. Τόνιζαν μάλιστα ότι ο κ. Παπαδόπουλος προεκλογικά είχε δώσει μεγάλη έμφαση στη συνεργασία του ΔΗΚΟ με τον ΔΗΣΥ στη Βουλή και δήλωνε ότι αυτή θα συνεχιστεί και μετά την κάλπη. Παράλληλα εξέφραζαν την εκτίμηση ότι αποτελεί πολιτική παραδοξότητα η στροφή του ΔΗΚΟ προς το ΑΚΕΛ, επισημαίνοντας το γεγονός ότι το κόμμα του Νικόλα Παπαδόπουλου αποτελεί μέλος της κυβέρνησης Χριστοδουλίδη και πως η συνεργασία με ένα από τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν συνηθίζεται.

Διευκρίνισαν επίσης ότι συνεργασία με τον ΔΗΣΥ έχει διαφορετικό χαρακτήρα, διότι ασκεί υπεύθυνη αντιπολίτευση και το ίδιο το ΔΗΚΟ παραδέχεται πως το κόμμα της Δεξιάς συνέβαλε στο να περάσουν νομοσχέδια της κυβέρνησης. Υπενθύμισαν δε την φρασεολογία του ΑΚΕΛ για το ΔΗΚΟ και τις αναφορές σε «σωματοφύλακες των τραπεζών», όπως και τις μεγάλες διαφωνίες μεταξύ των δύο κομμάτων σε μια σειρά άλλα ζητήματα. Εξάλλου, συμπλήρωναν, από την στιγμή που δεν εισήλθαν στη Βουλή τα υπόλοιπα συγκυβερνώντα κόμματα (ΕΔΕΚ και ΔΗΠΑ) η μελλοντική στάση του ΔΗΣΥ απέναντι στα νομοσχέδια της κυβέρνησης, αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία.

ΑΚΕΛ

Ούτε για το ΑΚΕΛ είναι εύκολη υπόθεση η συνεργασία με το ΔΗΚΟ και η στήριξη του Νικόλα Παπαδόπουλου για την προεδρία της Βουλής. Εκτός του ότι το ΔΗΚΟ συμμετέχει με υπουργούς σε μία κυβέρνηση που το ΑΚΕΛ αντιπολιτεύεται σφόδρα, το κόμμα της Αριστεράς είχε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα στις εκλογές της Κυριακής και αυτό το πέτυχε με την κοινωνική ατζέντα και τις θέσεις που πρόβαλε σε κοινωνικοοικονομικά θέματα. Η πρόταση του ΑΚΕΛ για φορολόγηση των τραπεζών συνάντησε την αρνητική στάση του ΔΗΚΟ και μια ρητορική για τη διακυβέρνηση Χριστόφια που ενόχλησε τον κόσμο της Αριστεράς. Επίσης το ΑΚΕΛ κατάφερε να επανακτήσει την αξιοπιστία του στο Κυπριακό πρόβλημα με τη σταθερή προσήλωση σε θέσεις αρχών. Όλα αυτά που δημιούργησαν τις συνθήκες για ένα πολύ καλό αποτέλεσμα στις εκλογές δύσκολα θα μπορέσει το ΑΚΕΛ να τα παραμερίσει και να δικαιολογήσει απέναντι στους ψηφοφόρους του τη στήριξη προς τον Νικόλα Παπαδόπουλο. Ακόμη και το επιχείρημα ότι θα αποτελέσει το μη χείρον βέλτιστο και μια επιλογή ανάγκης για να μην εκλεγεί η πρόεδρος του ΔΗΣΥ στην προεδρία της Βουλής, θέτει σε μεγάλο ρίσκο τη δημόσια εικόνα αλλά και την πολιτική αξιοπιστία του ΑΚΕΛ.

Πάντως οι πληροφορίες του «Π» αναφέρουν ότι το ΑΚΕΛ δεν έχει λάβει ακόμα αποφάσεις για το θέμα της προεδρίας της Βουλής, ούτε αποκλείει τον διάλογο με το ΔΗΚΟ. Αντίθετα, προσήλθε στον διάλογο με το ΔΗΚΟ για να ακούσει τις θέσεις του Νικόλα Παπαδόπουλου και συμφώνησαν ότι θα παραμείνουν σε επικοινωνία. Ωστόσο, κομματική πηγή ανέφερε στον «Π» ότι δεν ισχύουν οι πληροφορίες πως το ΑΚΕΛ εισηγήθηκε το όνομα της Χριστιάνας Ερωτοκρίτου στον διάλογο με το ΔΗΚΟ, τονίζοντας ότι δεν θα ήταν ορθό να αναμιχθεί στις εσωτερικές υποθέσεις άλλου κόμματος. Σε πρώτη φάση, είπε, θα τεθούν οι αρχικές θέσεις του κάθε κόμματος. Σημείωσε δε ότι στο ΑΚΕΛ οι αποφάσεις λαμβάνονται συλλογικά και πως θα συνεδριάσει το Πολιτικό Γραφείο την ερχόμενη Τρίτη για να συζητήσει το θέμα και να εξετάσει όλα τα σενάρια που υπάρχουν ενώπιον του κόμματος. Είναι γνωστό πάντως ότι το ΑΚΕΛ αποκλείει τη στήριξη σε υποψήφιο του ΔΗΣΥ και του ΕΛΑΜ, ενώ χθες ο γ.γ. του κόμματος δήλωσε ότι θα υπάρξει διάλογος και με το ΑΛΜΑ και με την Άμεση Δημοκρατία.

Στρατηγική νικητή

Ήδη η πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αννίτα Δημητρίου ξεκαθάρισε από την Τρίτη στον Νικόλα Παπαδόπουλο ότι δεν μπορεί παρά να διεκδικήσει η ίδια την προεδρία της Βουλής, επικαλούμενη τη νίκη του κόμματος στις βουλευτικές εκλογές, γεγονός που δημιούργησε μια ισχυρή τάση εντός της παράταξης που θεωρεί ότι το κόμμα της Δεξιάς οφείλει να επαναδιεκδικήσει το συγκεκριμένο αξίωμα χωρίς συνδιαλλαγές και άλλους σχεδιασμούς. Βέβαια δεν υπάρχει ακόμη επίσημη απόφαση στον ΔΗΣΥ για την υποψηφιότητα της Αννίτας Δημητρίου. Ίσως η απόφαση να ληφθεί σήμερα κατά την καθιερωμένη συνεδρίαση του Εκτελεστικού Γραφείου. Σήμερα θα συνεδριάσει και η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος.

Φαίνεται ότι ο ΔΗΣΥ αντιλαμβάνεται πλήρως τα νέα δεδομένα που δημιούργησε το αποτέλεσμα της κάλπης και θεωρεί πως η διατήρηση των 17 εδρών στη Βουλή επιτρέπει στο κόμμα να περάσει στον δεύτερο γύρο. Είναι λογικό ο ΔΗΣΥ να θεωρεί ότι το ΔΗΚΟ δεν έχει πολλές επιλογές ενώπιόν του, παρά τα ανοίγματα του Νικόλα Παπαδόπουλου προς όλα τα κόμματα. Το ΔΗΚΟ περιορίστηκε στις 8 έδρες και δεν μπορεί να περάσει στον δεύτερο γύρο, αφού το ΑΚΕΛ εξασφάλισε 15 έδρες. Ακόμη και αν το ΕΛΑΜ με τις επίσης 8 έδρες του αποφασίσει να στηρίξει το ΔΗΚΟ, οι δυνατότητες του Νικόλα Παπαδόπουλου είναι περιορισμένες διότι κανένα άλλο κόμμα δεν θα γίνει μέρος μιας συνεργασίας με το ΕΛΑΜ. Μόνο η Άμεση Δημοκρατία με τις 4 έδρες θα μπορούσε να αποφασίσει κάτι τέτοιο, ωστόσο αυτό το σενάριο των 20 συνολικά ψήφων δεν φαίνεται να είναι ρεαλιστικό. Τουναντίον θέτει σε μεγάλο ρίσκο τη συνεργασία του ΔΗΚΟ με τον ΔΗΣΥ στη Βουλή και έρχεται σε αντίφαση με την προεκλογική ρητορική του Νικόλα Παπαδόπουλου για τη σταθερότητα.

Η αυτοπεποίθηση του ΔΗΣΥ πηγάζει και από το γεγονός ότι το ΑΚΕΛ με τις 15 έδρες μπορεί να περάσει στον δεύτερο γύρο αλλά θα δυσκολευτεί να διασφαλίσει την πλειοψηφία των ψήφων αφού μόνο το ΑΛΜΑ με τις 4 έδρες θα στηρίξει τον υποψήφιο της Αριστεράς. Άρα οι 19 ψήφοι δεν είναι αρκετοί για να εκλέξει το ΑΚΕΛ πρόεδρο της Βουλής, όπως ούτε οι 23 με τη στήριξη των τεσσάρων βουλευτών της Άμεσης Δημοκρατίας. Συνεπώς ο ΔΗΣΥ είναι το μοναδικό κοινοβουλευτικό κόμμα σε αυτή τη φάση που έχει ξεκάθαρη στρατηγική νικητή και η μοναδική κοινοβουλευτική δύναμη που δεν θα χρειαστεί να κάνει οποιαδήποτε κωλοτούμπα για χάριν της προεδρίας της Βουλής.