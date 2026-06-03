Πρώτη επίσημη επίσκεψη Κύπριου Προέδρου στο Καζακστάν – Όλο το πρόγραμμα του Νίκου Χριστοδουλίδη

Στις 11.00 το πρωί, τοπική ώρα, θα γίνει δεκτός ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης από τον Πρόεδρο του Καζακστάν, Kassym-Jomart Tokayev στο Παλάτι της Ανεξαρτησίας, στην πρωτεύουσα Αστάνα, στο πλαίσιο της πρώτης επίσκεψης Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας στη χώρα αυτή της Κεντρικής Ασίας. Μετά την επίσημη υποδοχή θα ακολουθήσει κατ’ ιδίαν συνάντηση των δύο Προέδρων και στη συνέχεια διευρυμένες συνομιλίες ανάμεσα στις αντιπροσωπείες των δύο χωρών.

Μετά τις διευρυμένες συνομιλίες, γύρω στις 12.15 ο Πρόεδρος του Καζακστάν θα απονείμει στον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας το κρατικό παράσημο «Τάγμα Φιλίας» (Order of Friendship). Στην παρουσία των δύο Προέδρων, θα υπογραφούν Μνημόνια Συναντίληψης ανάμεσα στις δύο χώρες στους τομείς της Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας, του Πολιτισμού, του Αθλητισμού, των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, της κυβερνοασφάλειας και της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Μνημόνιο Συναντίληψης θα υπογραφεί και εκ μέρους των Επιμελητηρίων Κύπρου – Καζακστάν.

Στις 12.15, πάντα τοπική ώρα, ο Πρόεδρος του Καζακστάν και ο Πρόεδρος της ΚΔ θα προβούν σε δηλώσεις στα ΜΜΕ και ακολούθως ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα παρακαθήσει σε επίσημο γεύμα που θα παραθέσει προς τιμήν του ο Πρόεδρος του Καζακστάν.

Το απόγευμα, γύρω στις 5 τοπική ώρα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα επισκεφθεί το Διεθνές Χρηματοοικονομικό Κέντρο Astana (AIFC) όπου θα πραγματοποιηθεί το Επιχειρηματικό Φόρουμ υπό την αιγίδα του Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου και του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου του Καζακστάν. Ο ΠτΔ θ’ απευθυνθεί στο κλείσιμο του Φόρουμ προς τους συμμετέχοντες, όπως θα πράξει και αντίστοιχα υψηλόβαθμο στέλεχος της Κυβέρνησης του Καζακστάν.

Λίγο μετά τις 17.30, τοπική ώρα, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης και η αντιπροσωπεία του θα επισκεφθούν το Διεθνές Κέντρο Τεχνητής Νοημοσύνης (Alem.AI) όπου θα τον υποδεχθεί ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Τεχνητής Νοημοσύνης και Ψηφιακής Ανάπτυξης, Zhaslan Madiyev.

Στις 18.30 τοπική ώρα, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα τελέσει τα εγκαίνια της Πρεσβείας της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Αστάνα. Εκεί θα γίνουν σύντομες ομιλίες από τον Πρέσβη της Κύπρου στο Καζακστάν, Πέτρο Νακούζη και τους Υπουργούς Εξωτερικών της Κύπρου και του Καζακστάν. Θ’ ακολουθήσει επίσημη δεξίωση.

Τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας συνοδεύουν στην Αστάνα, ο Υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος, ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Μιχάλης Δαμιανός, η Υφυπουργός παρά τω Προέδρω Ειρήνη Πική, ο Υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής Νικόδημος Δαμιανού, o Διευθυντής του Διπλωματικού Γραφείου του Προέδρου, Δώρος Βενέζης, ο Αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Γιάννης Αντωνίου και υπηρεσιακοί παράγοντες.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης και η αντιπροσωπεία του θα επιστρέψουν στην Κύπρο αύριο, Πέμπτη 4 Ιουνίου.

ΚΥΠΕ