Χριστοδουλίδης από το Καζακστάν: «Έτοιμη η Κύπρος για ισχυρή συνεργασία με το Καζακστάν» – Τι συζήτησαν οι δύο ηγέτες

Την ετοιμότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας για ενδυνάμωση της συνεργασίας ιδιαίτερα στους τομείς της επιχειρηματικότητας, της συνδεσιμότητας, της ενέργειας, των επενδύσεων και του τουρισμού, εξέφρασε ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης στον Πρόεδρο του Καζακστάν, Κασίμ-Τζομάρτ Τοκάγιεφ, κατά την κατ’ ιδίαν συνάντησή τους στην Αστάνα.

Σύμφωνα με ανάρτηση της Προεδρίας της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Χ, ο κ. Τοκάγιεφ, υποδέχθηκε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στο Παλάτι της Ανεξαρτησίας στην Αστάνα, στο πλαίσιο της πρώτης επίσημης επίσκεψης Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Καζακστάν.

Κατά την κατ’ ιδίαν συνάντησή τους, αναφέρεται, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας «επαναβεβαίωσε τη βούληση για περαιτέρω εμβάθυνση των διμερών σχέσεων, εκφράζοντας την ετοιμότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας για ενδυνάμωση της συνεργασίας ιδιαίτερα στους τομείς της επιχειρηματικότητας, της συνδεσιμότητας, της ενέργειας, των επενδύσεων και του τουρισμού».

«Παράλληλα, ανέδειξε τον ρόλο της Κυπριακής Δημοκρατίας ως αξιόπιστου ευρωπαϊκού εταίρου που στηρίζει την περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Κεντρική Ασία και ιδιαίτερα με το Καζακστάν, το οποίο αποτελεί τον σημαντικότερο εταίρο της ΕΕ στην περιοχή, ενώ ενημέρωσε τον ομόλογό του για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό», προστίθεται.

Σημειώνεται ότι οι δύο ηγέτες είχαν επίσης την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις για τις σχέσεις ΕΕ–Καζακστάν, καθώς και για περιφερειακά και διεθνή ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος.

Τον Πρόεδρο της 🇨🇾Δημοκρατίας @PresidentCYP @Christodulides υποδέχθηκε στο Παλάτι της Ανεξαρτησίας στην Αστάνα ο Πρόεδρος του Καζακστάν 🇰🇿@TokayevKZ , στο πλαίσιο της πρώτης επίσημης επίσκεψης Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Καζακστάν. Κατά την κατ’ ιδίαν συνάντησή τους, ο… pic.twitter.com/sExmLRcjua — Προεδρία της ΚΔ (@CYpresidency) June 3, 2026

ΚΥΠΕ