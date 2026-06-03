Πρόεδρος Καζακστάν: «Η Κύπρος είναι από τους πιο αξιόπιστους εταίρους μας στην ΕΕ» – Ευχαριστίες Χριστοδουλίδη για το Κυπριακό

Για μια ιστορική επίσκεψη που σηματοδοτεί ένα σημαντικό ορόσημο από την εγκαθίδρυση των διπλωματικών σχέσεων Κύπρου – Καζακστάν το 1992, έκανε λόγο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης στη δήλωσή του μετά την ολοκλήρωση της κατ’ ιδίαν συνάντησης με τον Πρόεδρο του Καζακστάν Κασίμ-Τζομάρτ Τοκάγιεφ, των συνομιλιών των δύο αντιπροσωπειών και της παρασημοφόρησής του με το παράσημο του Τάγματος της Φιλίας.

Το Καζακστάν συνεχίζει να ενισχύει τον ρόλο του ως σημαντικός οικονομικός και μεταφορικός κόμβος στην Κεντρική Ασία, και η Κύπρος, ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης, προσφέρει σταθερότητα, προβλεψιμότητα και ένα πλήρως ευθυγραμμισμένο με την ΕΕ επιχειρηματικό περιβάλλον, μια αξιόπιστη πύλη προς την Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο, τόνισε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης.

Για το Κυπριακό επανέλαβε την ετοιμότητά του για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για μια συνολική διευθέτηση, «βάσει του συμφωνημένου πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών και των σχετικών ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών». Υπό αυτή την έννοια, είπε, εκφράζει δημόσια την ειλικρινή του εκτίμηση προς τον Πρόεδρο Τοκάγιεφ για τη θέση αρχών του Καζακστάν στο Κυπριακό, καθώς και για τη συνεπή υποστήριξή του στην κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ιστορικό γεγονός που θ’ αναβαθμίσει τις διμερείς σχέσεις Κύπρου – Καζακστάν χαρακτήρισε ο Πρόεδρος Τοκάγιεφ την πρώτη επίσκεψη Κύπριου Προέδρου στην Αστάνα ευχαριστώντας τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη που αποδέχθηκε την πρόσκλησή του να επισκεφθεί το Καζακστάν.

Η Κύπρος, είπε, είναι για ο Καζακστάν από τους πιο αξιόπιστους εταίρους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, λέγοντας ότι ο πολιτικός διάλογος μεταξύ των δύο χωρών ενδυναμώνεται χρόνο με το χρόνο. Υπενθύμισε ότι πριν 7 χρόνια ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είχε επισκεφθεί την Αστάνα ως Υπουργός Εξωτερικών και είχε δηλώσει τότε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία ήταν έτοιμη να προωθήσει τα συμφέροντα του Καζακστάν εντός της ΕΕ.

Σημείωσε επίσης ότι οι δύο χώρες έχουν ανοίξει Πρεσβείες και η επίσκεψη του Προέδρου Χριστοδουλίδη έγινε με την πρώτη απευθείας πτήση μεταξύ Αστάνα και Λάρνακας, «κι αυτό έχει μεγάλη συμβολική αξία».

Η απονομή του κρατικού παράσημου του Τάγματος της Φιλίας είπε δείχνει την εκτίμηση, τον σεβασμό και την έκφραση καλής βούλησης του λαού του Καζακστάν στο πρόσωπο του Προέδρου Χριστοδουλίδη και του λαού της Κύπρου.

Ο Πρόεδρος του Καζακστάν είπε ότι πρότεινε έναν οδικό χάρτη για την οικονομική συνεργασία και την ίδρυση διακυβερνητικής επιτροπής και επιχειρηματικού συμβουλίου που θα διευκολύνουν την επίτευξη κοινών έργων και θα διευρύνουν το αμοιβαίο εμπόριο.

Πηγή: ΚΥΠΕ