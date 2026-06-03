Προεδρία της Βουλής: Όλα τα σενάρια και οι νέοι συσχετισμοί - Το θρίλερ με την υποψηφιότητα Νικόλα Παπαδόπουλου

Νέα δεδομένα στις διεργασίες για την εκλογή Προέδρου της Βουλής δημιουργεί η απόφαση του ΑΚΕΛ να διεκδικήσει το αξίωμα με υποψήφιο τον Γενικό Γραμματέα του κόμματος, Στέφανο Στεφάνου, καθώς και η επιβεβαιωμένη στήριξη της υποψηφιότητάς του από το Άλμα – Πολίτες για την Κύπρο.

Η εξέλιξη αυτή μεταβάλλει τους συσχετισμούς ενόψει της αυριανής ψηφοφορίας και αναγκάζει τα υπόλοιπα κόμματα να επαναξιολογήσουν τις κινήσεις τους. Με βάση τα μέχρι στιγμής δεδομένα, η υποψηφιότητα Στεφάνου φαίνεται να εισέρχεται στη διαδικασία με ισχυρή αφετηρία, συγκεντρώνοντας ήδη τις 15 έδρες του ΑΚΕΛ και τις 4 του Άλματος, δηλαδή συνολικά 19 ψήφους.

Υπό αυτά τα δεδομένα, και εφόσον επιβεβαιωθούν οι υφιστάμενοι σχεδιασμοί των κομμάτων, θεωρείται ότι κατά πάσα πιθανότητα ο κ. Στεφάνου θα εξασφαλίσει θέση στον δεύτερο γύρο της διαδικασίας, ο οποίος αναμένεται σχεδόν βέβαιος, καθώς κανένας υποψήφιος δεν φαίνεται να συγκεντρώνει εκ των προτέρων τις απαιτούμενες 29 ψήφους για εκλογή από τον πρώτο γύρο.

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον κυρίως στο ΔΗΚΟ και στις αποφάσεις που θα λάβει για τη δική του υποψηφιότητα. Σύμφωνα με πληροφορίες, το κόμμα προσανατολίζεται στο να διεκδικήσει την Προεδρία της Βουλής με τον Πρόεδρό του, Νικόλα Παπαδόπουλο. Ωστόσο, η δυνατότητα του κ. Παπαδόπουλου να προκριθεί στον δεύτερο γύρο εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το κατά πόσο θα εξασφαλίσει πρόσθετες ψήφους πέραν των οκτώ Βουλευτών του ΔΗΚΟ.

Στο πλαίσιο αυτό, κομβικής σημασίας θεωρείται η στάση του ΕΛΑΜ και της Άμεσης Δημοκρατίας. Πληροφορίες αναφέρουν ότι στο ΔΗΚΟ εκτιμούν πως δεν μπορεί να αποκλειστεί στήριξη από το ΕΛΑΜ ήδη από τον πρώτο γύρο, ιδιαίτερα μετά την οριστικοποίηση της υποψηφιότητας του Στέφανου Στεφάνου από το ΑΚΕΛ. Παράλληλα, το κόμμα προσβλέπει και στις τέσσερις ψήφους της Άμεσης Δημοκρατίας.

Σε ένα τέτοιο σενάριο, ο Νικόλας Παπαδόπουλος θα μπορούσε να συγκεντρώσει συνολικά 20 ψήφους και να διεκδικήσει με αξιώσεις την πρόκριση στον δεύτερο γύρο απέναντι στον υποψήφιο του ΑΚΕΛ.

Οι τελικές αποφάσεις του ΔΗΚΟ αναμένεται να ληφθούν το πρωί της Πέμπτης, αφού στις 9 το πρώι θα συνεδριάσει η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Πηγές αναφέρουν ότι σε περίπτωση αποκλεισμού του κ. Παπαδόπουλου από τον δεύτερο γύρο παραμένουν ανοικτές όλες οι επιλογές, περιλαμβανομένης της στήριξης είτε της Αννίτας Δημητρίου είτε του Στέφανου Στεφάνου, αλλά και της αποχής.

Την ίδια ώρα, το ΕΛΑΜ εξακολουθεί να διατηρεί ως βασικό σχεδιασμό την κάθοδο στον πρώτο γύρο με υποψήφιο τον Πρόεδρό του Χρίστο Χρίστου. Σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι στιγμής δεν έχει ληφθεί διαφορετική απόφαση. Η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος θα συνεδριάσει την Πέμπτη στις 2 μ.μ., μόλις δύο ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίας της Βουλής, ώστε να αξιολογήσει τα τελευταία δεδομένα.

Εάν ο κ. Χρίστου δεν περάσει στον δεύτερο γύρο, η στάση του ΕΛΑΜ φαίνεται πιο προβλέψιμη. Η ηγεσία του κόμματος έχει ήδη αποκλείσει στήριξη τόσο προς την Αννίτα Δημητρίου όσο και προς υποψήφιο του ΑΚΕΛ, γεγονός που οδηγεί, υπό αυτά τα δεδομένα, προς το ενδεχόμενο αποχής.

Αντίθετα, σε περίπτωση που στον δεύτερο γύρο βρεθεί ο Νικόλας Παπαδόπουλος, το ΕΛΑΜ δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο να τον στηρίξει. Παράλληλα, στελέχη του κόμματος έχουν αφήσει ανοικτό το ενδεχόμενο στήριξης διαφορετικού υποψηφίου από τον χώρο του ΔΗΣΥ, αν και η Πινδάρου έχει ήδη καταστήσει σαφές ότι θα διεκδικήσει την Προεδρία μέχρι τέλους με την Αννίτα Δημητρίου.

Καθοριστικός παραμένει και ο ρόλος της Άμεσης Δημοκρατίας, η οποία εξακολουθεί να κρατά κλειστά τα χαρτιά της. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο εσωτερικό του κινήματος συζητούνται διάφορα σενάρια, με τις επιλογές να κινούνται μεταξύ στήριξης του Νικόλα Παπαδόπουλου, στήριξης της Αννίτας Δημητρίου ή αποχής.

Παράλληλα, κατατέθηκε και εισήγηση για κάθοδο του κινήματος με δικό του υποψήφιο στον πρώτο γύρο, με το όνομα του Βουλευτή Δημήτρη Σούγλη να βρίσκεται στο τραπέζι των συζητήσεων. Μέχρι αργά το απόγευμα, πάντως, δεν είχε ληφθεί οριστική απόφαση, με τις τελικές αποφάσεις να αναμένονται το μεσημέρι της Πέμπτης.

Με τα δεδομένα να παραμένουν ρευστά μέχρι την τελευταία στιγμή, η αυριανή ψηφοφορία διαμορφώνεται ως η πρώτη μεγάλη δοκιμασία των νέων κοινοβουλευτικών συσχετισμών, με τα μικρότερα κόμματα να αποκτούν ενισχυμένο ρυθμιστικό ρόλο και τον δεύτερο γύρο να προβάλλει ως το πιθανότερο σενάριο για την ανάδειξη του νέου Προέδρου της Βουλής.

Πηγή: ΚΥΠΕ