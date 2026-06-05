Δεύτερη ανάγνωση από την Μαρίνα Οικονομίδου: Η επανεκλογή της Αννίτας Δημητρίου στην Προεδρία της Βουλής ενισχύει τη θέση της για το 2028 (ηχητικό)

Η επανεκλογή της Αννίτας Δημητρίου στην Προεδρία της Βουλής αποτελεί, σε δεύτερη ανάγνωση, μια εξέλιξη που ενισχύει σημαντικά τη θέση της ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2028, εκτίμησε η δημοσιογράφος και πολιτική αναλύτρια στον Alpha, Μαρίνα Οικονομίδου σε παρέμβασή της στο ραδιόφωνο του Πολίτη 107,6 και 97,6 και στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση».

Όπως ανέφερε, η νίκη της κ. Δημητρίου μέσα σε διάστημα δέκα ημερών συνιστά προσωπική πολιτική επιτυχία, η οποία την έχει ισχυροποιήσει τόσο στο εσωτερικό του Δημοκρατικού Συναγερμού όσο και στο ευρύτερο πολιτικό σκηνικό.

Ισχυροποίηση εντός ΔΗΣΥ και βλέμμα στο 2028

Η κ. Οικονομίδου υποστήριξε ότι, παρά τις διαφορετικές τάσεις και προσωπικές φιλοδοξίες που εξακολουθούν να υπάρχουν στον ΔΗΣΥ, η επανεκλογή της Αννίτας Δημητρίου δυσκολεύει οποιαδήποτε αμφισβήτηση της ηγεσίας της.

Παράλληλα, εκτίμησε ότι πλέον δύσκολα μπορεί κάποιος να υποστηρίξει ότι η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ δεν δικαιούται να διεκδικήσει η ίδια τις προεδρικές εκλογές του 2028. Όπως ανέφερε, η θέση της στην Προεδρία της Βουλής αποτελεί σημαντικό πολιτικό και διαπραγματευτικό πλεονέκτημα για την αναζήτηση συμμάχων ενόψει της επόμενης προεδρικής αναμέτρησης.

Οι σχέσεις με το ΔΗΚΟ και οι πολιτικές συνεννοήσεις

Σχολιάζοντας τις σχέσεις ΔΗΣΥ και ΔΗΚΟ, η πολιτική αναλύτρια ανέφερε ότι, παρά το τραύμα που υπήρξε στις μεταξύ τους σχέσεις, η εκλογή της κ. Δημητρίου φαίνεται να δημιούργησε νέες γέφυρες επικοινωνίας μεταξύ των δύο κομμάτων.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι στο παρασκήνιο των διαβουλεύσεων συζητήθηκε το ενδεχόμενο στήριξης της Αννίτας Δημητρίου σε μια μελλοντική προεδρική αναμέτρηση, με αντάλλαγμα την Προεδρία της Βουλής στο ΔΗΚΟ. Όπως διευκρίνισε, τέτοια ζητήματα τέθηκαν σε επίπεδο πολιτικών συζητήσεων και προφορικών συνεννοήσεων.

Η ίδια σημείωσε ότι το ΔΗΚΟ δεν θα μπορούσε να αποχωρήσει άμεσα από την κυβέρνηση, ωστόσο εκτίμησε ότι ο Νικόλας Παπαδόπουλος κατέδειξε πως διαθέτει πολιτικές εναλλακτικές επιλογές.

Το παρασκήνιο γύρω από τον Νικόλα Παπαδόπουλο

Η κ. Οικονομίδου αναφέρθηκε και σε πληροφορίες περί έντονου παρασκηνίου κατά τις διαβουλεύσεις για την Προεδρία της Βουλής.

Σύμφωνα με την ίδια, υπήρχε η αίσθηση ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επιχείρησε να προωθήσει την εκλογή του Νικόλα Παπαδόπουλου στην Προεδρία της Βουλής μέσω του ΕΛΑΜ και της Άμεσης Δημοκρατίας, χωρίς ωστόσο να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Κατά την εκτίμησή της, για τον Νίκο Χριστοδουλίδη θα ήταν πολιτικά προτιμότερο να είχαν διακοπεί οι διασυνδέσεις μεταξύ ΔΗΚΟ και ΔΗΣΥ.

Γιατί δεν προχώρησε η συνεννόηση ΔΗΚΟ - ΕΛΑΜ

Αναφερόμενη στις επαφές μεταξύ ΔΗΚΟ και ΕΛΑΜ, η πολιτική αναλύτρια εξέφρασε την άποψη ότι οι συζητήσεις για τις κοινοβουλευτικές επιτροπές αποτέλεσαν έναν από τους παράγοντες που δημιούργησαν δυσκολίες.

Παράλληλα, εκτίμησε ότι θα υπήρχε εσωτερικό πολιτικό κόστος για το ΕΛΑΜ αν στήριζε τον Νικόλα Παπαδόπουλο από τον πρώτο γύρο, καθώς θα ενισχυόταν η φημολογία ότι λειτουργεί ως «δεκανίκι της κυβέρνησης». Πρόσθεσε επίσης ότι το κόμμα θα καλείτο να στηρίξει τον ηγέτη ενός κόμματος που έλαβε χαμηλότερο εκλογικό ποσοστό.

Κριτική στην Άμεση Δημοκρατία

Η κ. Οικονομίδου υποστήριξε ότι υπάρχουν αντιφάσεις ανάμεσα στο προεκλογικό αφήγημα της Άμεσης Δημοκρατίας και στη στάση που ακολούθησε κατά την εκλογή Προέδρου της Βουλής.

Όπως ανέφερε, η στήριξη της Αννίτας Δημητρίου από τον πρώτο γύρο δημιουργεί πολιτικά ερωτήματα, ενώ παράλληλα εγείρονται ζητήματα σχετικά με την εσωτερική δημοκρατία του κόμματος και τον βαθμό συμμετοχής των υποστηρικτών του στη λήψη αποφάσεων.

Σύμφωνα με την ίδια, η υπόθεση του Φειδία Παναγιώτου ανέδειξε αυτές τις αντιφάσεις, δίνοντας την εντύπωση ότι δεν υπήρξε ο χρόνος ή η διαδικασία που θα ανέμενε κάποιος από ένα κόμμα που προβάλλει τη συμμετοχική δημοκρατία.

Τα ανταλλάγματα και η νέα Βουλή

Αναφερόμενη στα ανταλλάγματα που συζητήθηκαν δημόσια, η κ. Οικονομίδου στάθηκε στη συζήτηση γύρω από την πρώτη κατοικία και τα επιδόματα, επισημαίνοντας ότι πρόκειται κυρίως για ζητήματα που αφορούν την εκτελεστική εξουσία.

Παράλληλα, έκανε λόγο για πληροφορίες που θέλουν να συζητείται η δημιουργία ad hoc επιτροπής για την τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη, την οποία θα μπορούσε να αναλάβει η Άμεση Δημοκρατία.

Σε ό,τι αφορά τους νέους κοινοβουλευτικούς συσχετισμούς, εκτίμησε ότι το ΔΗΚΟ εξακολουθεί να διατηρεί τον σημαντικότερο ρυθμιστικό ρόλο, ιδιαίτερα εάν εξασφαλίσει τις προεδρίες των επιτροπών που διεκδικεί.

ΑΚΕΛ, ΑΛΜΑ και οι προεδρικές του 2028

Η πολιτική αναλύτρια υποστήριξε ότι μια πιθανή στήριξη του Νικόλα Παπαδόπουλου από το ΑΚΕΛ θα μπορούσε να δημιουργήσει προϋποθέσεις μελλοντικής συνεργασίας ενόψει των προεδρικών εκλογών.

Την ίδια στιγμή, εκτίμησε ότι το ΑΚΕΛ διατηρεί το πλεονέκτημα της συσπείρωσης του αντιπολιτευτικού χώρου, συμπεριλαμβανομένων κοινοβουλευτικών και εξωκοινοβουλευτικών δυνάμεων.

Για το ΑΛΜΑ και τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη, ανέφερε ότι το κόμμα εμφανίστηκε πιο αμήχανο μετά τις εκλογές, ενώ η στάση του στο θέμα της Προεδρίας της Βουλής έδειξε διάθεση συνεννόησης και συνδιαβούλευσης με το ΑΚΕΛ. Κατά την εκτίμησή της, εφόσον ο κ. Μιχαηλίδης εξακολουθεί να ενδιαφέρεται για τις προεδρικές εκλογές του 2028, το ΑΚΕΛ αποτελεί τον πιθανότερο εν δυνάμει σύμμαχό του.

Ακούστε ολόκληρη την παρέμβαση της Μαρίνας Οικονομίδου στο ραδιόφωνο του Πολίτη 107,6 και 97,6 και στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση»: