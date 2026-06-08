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«Οι προκλήσεις είναι κοινές»: Την πρώτη τους συνάντηση είχαν Χριστοδουλίδης-Αννίτα μετά την επανεκλογή της στην Προεδρία της Βουλής (φώτος)

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«Οι προκλήσεις και τα προβλήματα είναι κοινά. Άρα, η συνεργασία θα συνεχιστεί πάντα προς όφελος των πολιτών», λέει ο Χριστοδουλίδης - Από την πλευρά της, η κα Δημητρίου χαρακτήρισε άψογη τη συνεργασία που υπήρξε μέχρι σήμερα μεταξύ των δύο εξουσιών

Την πρώτη τους συνάντηση μετά τις βουλευτικές εκλογές και την επανεκλογή της στην προεδρία της Βουλής πραγματοποίησαν τη Δευτέρα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης και η Πρόεδρος της Βουλής Αννίτα Δημητρίου.

Κατά τη συνάντηση στο Προεδρικό Μέγαρο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας συνεχάρη την κα Δημητρίου για την επανεκλογή της, εκφράζοντας παράλληλα την πεποίθηση ότι θα συνεχιστεί η άριστη συνεργασία μεταξύ εκτελεστικής και νομοθετικής εξουσίας.

«Οι προκλήσεις και τα προβλήματα είναι κοινά. Άρα, η συνεργασία θα συνεχιστεί πάντα προς όφελος των πολιτών», ανέφερε ο κ. Χριστοδουλίδης.

Από την πλευρά της, η κα Δημητρίου χαρακτήρισε άψογη τη συνεργασία που υπήρξε μέχρι σήμερα μεταξύ των δύο εξουσιών, υπογραμμίζοντας ότι αυτή επιβάλλεται να συνεχιστεί με γνώμονα το καλώς νοούμενο συμφέρον των πολιτών και του τόπου.

Η Πρόεδρος της Βουλής αναφέρθηκε επίσης στις μεγάλες προκλήσεις που βρίσκονται ενώπιον της πολιτείας, καθώς και στις μεταρρυθμίσεις και τα νομοσχέδια που εκκρεμούν, διαβεβαιώνοντας ότι θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, τόσο εκπροσωπώντας το σύνολο των βουλευτών όσο και σε θεσμικό επίπεδο, για την προώθησή τους.

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