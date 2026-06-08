Σήκωσε το γάντι η Αννίτα: Τι λέει για τα περί «πολιτικής TikTok», τις συντάξεις και τη συνεργασία με Πρόεδρο Χριστοδουλίδη

Το συνταξιοδοτικό, οι εκκρεμείς μεταρρυθμίσεις και οι εξελίξεις στο Κυπριακό βρέθηκαν στο επίκεντρο της πρώτης συνάντησης του Προέδρου της Δημοκρατίας με την επανεκλεγείσα Πρόεδρο της Βουλής Αννίτα Δημητρίου, η οποία έσπευσε να υπογραμμίσει τη σημασία της συνεργασίας των δύο εξουσιών και να απαντήσει στην κριτική περί πολιτικής «tiktok».

Μετά τη συνάντηση στο Προεδρικό Μέγαρο, η κ. Δημητρίου ανέφερε ότι κατά τη συνάντηση «αναδείξαμε, συζητήσαμε και τονίσαμε τη θεσμική συνεργασία, την οποία είχαμε και προηγουμένως και οφείλουμε να συνεχίσουμε, μεταξύ εκτελεστικής και νομοθετικής εξουσίας», επαναλαμβάνοντας ότι πάνω από όλα βρίσκεται το καλώς νοούμενο συμφέρον των πολιτών και του τόπου.

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας την ενημέρωσε για τη συνάντησή του με την Προσωπική Απεσταλμένη του ΓΓ των Ηνωμένων Εθνών, Μαρία Άνχελα Ολγκίν. «Ο Πρόεδρος με ενημέρωσε και για το Κυπριακό και τις διάφορες εξελίξεις. Είμαστε προσηλωμένοι σε αυτόν τον κοινό στόχο που δεν είναι άλλος από την απελευθέρωση και επανένωση της πατρίδας μας. Για μας είναι ύψιστη προτεραιότητα και σε αυτό το πλαίσιο θα εμμένουμε», σημείωσε.

Ερωτηθείσα για τη συνεργασία μεταξύ Προεδρικού και Βουλής από το 2023 μέχρι σήμερα, η Πρόεδρος της Βουλής τη χαρακτήρισε «θεσμική αναγκαιότητα», υποστηρίζοντας ότι μέσα από αυτή κατέστη δυνατή η προώθηση νομοσχεδίων προς όφελος των πολιτών. «Έτσι ακριβώς πρέπει να συνεχιστεί και διαβεβαιώ και τους πολίτες και εσάς ότι αυτή είναι η επιδίωξη και ο στόχος μας», ανέφερε.

Στο ερώτημα κατά πόσο η καλή συνεργασία με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη θα μπορούσε να επεκταθεί και σε επίπεδο προεδρικών εκλογών, η κ. Δημητρίου απάντησε πως «δεν συζητήσαμε οτιδήποτε άλλο», προσθέτοντας ότι τόσο η ίδια όσο και ο Πρόεδρος είναι επικεντρωμένοι στην εντολή που έλαβαν από τους πολίτες και στα ζητήματα που παραμένουν ανοιχτά.

«Είναι εφικτό ή μπορεί να είναι εφικτό»: Τι είπε για πρόταση Φειδία για κατώτατη σύνταξη στα €1.088

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε η Πρόεδρος της Βουλής στο συνταξιοδοτικό, το οποίο αναμένεται να βρεθεί σύντομα στην ατζέντα της νέας Βουλής. Όπως είπε, μετά τον διαχωρισμό των κοινοβουλευτικών επιτροπών οι βουλευτές «θα ξεκινήσουν πάραυτα το έργο τους», καθώς τα θέματα που εκκρεμούν είναι πολλά και κρίσιμα.

Κληθείσα να σχολιάσει την πρόταση του επικεφαλής της Άμεσης Δημοκρατίας, Φειδία Παναγιώτου, για αύξηση των συντάξεων στο ύψος του κατώτατου μισθού, η κ. Δημητρίου δήλωσε πως «δεν υπάρχει κανείς που διαφωνεί ότι θα πρέπει να στηριχτούν όσοι το έχουν ανάγκη», υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι η συζήτηση θα πρέπει να γίνει στο πλαίσιο της συνολικής συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης.

«Αναμένουμε να δούμε την εισήγηση της κυβέρνησης και εκεί θα δουλέψουμε στο τέλος της μέρας. Όμως μπορούμε όλοι να συμφωνήσουμε, κι αυτό είπαμε, ότι θα πρέπει ειδικά οι χαμηλές και μεσαίες τάξεις να ενισχυθούν», ανέφερε, προσθέτοντας ότι αυτό μπορεί να γίνει αξιοποιώντας το πλεόνασμα που υπάρχει, «χωρίς να υπάρχει επιπρόσθετη καταβολή από πλευράς εργοδοτών».

Ερωτηθείσα κατά πόσο θεωρεί εφικτή την πρόταση για κατώτατη σύνταξη στα €1.088, η Πρόεδρος της Βουλής απάντησε ότι «με βάση μία αναλογιστική μελέτη την οποία είδαμε και στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής που το συζητήσαμε και χωρίς να διακυβεύεται η βιωσιμότητα του Ταμείου, είναι εφικτό ή μπορεί να είναι εφικτό».

Παράλληλα, επανέλαβε ότι οποιαδήποτε μεταρρύθμιση θα πρέπει να στηρίζεται σε αναλογιστικά δεδομένα και να μην θέτει σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σημειώνοντας ότι αναμένεται το σχετικό κυβερνητικό νομοσχέδιο ώστε να ξεκινήσει η ουσιαστική συζήτηση.

Απαντά στο ΑΚΕΛ για τα περί πολιτικής «TikTok»

Κληθείσα να σχολιάσει την κριτική του ΑΚΕΛ περί πολιτικής «tiktok», η κ. Δημητρίου απάντησε ότι «το ΑΚΕΛ δικαιούται να λέει ό,τι θέλει», προσθέτοντας ότι «ο Δημοκρατικός Συναγερμός δεν κάνει τα πρώτα του βήματα σήμερα. Ο ΔΗΣΥ υπάρχει όλα αυτά τα χρόνια και θα συνεχίσει να πορεύεται με πολιτικές θέσεις, με υπευθυνότητα, με σοβαρότητα, με το να βγαίνουν μπροστά στα μεγάλα και μείζονα ζητήματα του τόπου».

Η ίδια υποστήριξε ότι η εμπιστοσύνη που έλαβε το κόμμα της από τους πολίτες συνοδεύεται από ευθύνη, ενώ έστειλε και μήνυμα κατά της πολιτικής τοξικότητας.

«Ο τόπος θέλει συνέργειες για να υλοποιούνται πολιτικές. Ο κόσμος έχει κουραστεί και από τις κραυγές και από την τοξικότητα. Αυτό ήταν το μήνυμα των εκλογών. Είναι καλά κάποιοι να το λάβουν υπόψιν τους έστω και τώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.