Χριστοδουλίδης: Συνεχίζουμε τη προσπάθεια για διευρυμένη στο Κυπριακό - «Δεν θα σχολιάσω τι έχει αναφέρει ο Τ/κ ηγέτης»

«Συνεχίζουμε τη μεγάλη προσπάθεια για να δημιουργηθούν τα δεδομένα ώστε να διεξαχθεί διευρυμένη διάσκεψη για το Κυπριακό», είπε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, αρνούμενος να σχολιάσει τις δηλώσεις του Τουφάν Έρχιουρμαν.

Συγκεκριμένα, σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι ο Τουρκοκύπριος ηγέτης, Τουφάν Έρχιουρμαν με δηλώσεις του φαίνεται ότι να μη συμμερίζεται τη συγκρατημένη αισιοδοξία που δείχνει ο Πρόεδρος για το Κυπριακό, ενώ φαίνεται να επενδύει περισσότερο στα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «δεν θα σχολιάσω τι έχει αναφέρει ο Τουρκοκύπριος ηγέτης. Δεν σχολιάζω γενικότερα τις δηλώσεις του. Ακούσατε και την ίδια την προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα.

«Θυμάστε όταν πρωτοαναφέρθηκα σε μια συνέντευξη μου για τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, κάποιοι θεώρησαν ότι ήταν κάτι που το ανέφερα λόγω της προεκλογικής εκστρατείας. Καμία απολύτως σχέση. Βλέπετε τις εξελίξεις, βλέπετε τα δεδομένα», πρόσθεσε ο Πρόεδρος, ενώ τόνισε ότι «συνεχίζεται αυτή η μεγάλη προσπάθεια έτσι ώστε να δημιουργηθούν τα δεδομένα για να πάμε σε μια διευρυμένη διάσκεψη, κατά τη διάρκεια της οποίας θα ανακοινωθεί η επανέναρξη των συνομιλιών».

Καταλήγοντας, δήλωσε ότι «προς αυτή την κατεύθυνση εργάζεται και ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, εξυπακούεται, η προσωπική απεσταλμένη, η Ευρωπαϊκή Ένωση, που έχει έναν αυξημένο ρόλο σε αυτή τη νέα προσπάθεια, η οποία ξεκίνησε, επαναλαμβάνω, μετά τη συνάντηση του Γενικού Γραμματέα με τον Τούρκο Πρόεδρο τον Μάρτιο και ακολούθως τη δική μας συνάντηση στις Βρυξέλλες».