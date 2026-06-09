«Οι υπηρεσίες του κράτους εργάζονται αθόρυβα»: Σιγή ιχθύος από τον Πρόεδρο για το ενδεχόμενο τρομοκρατικού χτυπήματος στην Κύπρο

Να αποφύγει οποιαδήποτε αναφορά στην υπόθεση συλλήψεων που διερευνάται στο πλαίσιο πληροφοριών για τρομοκρατική δραστηριότητα επέλεξε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, τονίζοντας ότι ζητήματα που άπτονται της δημόσιας ασφάλειας δεν μπορούν να αποτελούν αντικείμενο δημόσιων τοποθετήσεων.

Ερωτηθείς κατά πόσο οι πληροφορίες που οδήγησαν στις συλλήψεις αφορούσαν ενδεχόμενο τρομοκρατικό χτύπημα εντός της Κύπρου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας απέφυγε να σχολιάσει την ουσία της υπόθεσης.

Συγκεκριμένα, ο Πρόεδρος είπε «Καμία απολύτως δημόσια δήλωση που αφορά τη δημόσια ασφάλεια της χώρας», προσθέτοντας ότι «το μόνο που θέλω να αναφέρω είναι ότι όλες οι Υπηρεσίες του κράτους εργάζονται καθημερινά χωρίς να γίνεται θέμα στον δημόσιο διάλογο για να προστατέψουν τους Κύπριους πολίτες».

«Η ευθύνη η δική μας, η αρμοδιότητά μας, αυτό που έχουμε υποχρέωση είναι να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των πολιτών και προς αυτή την κατεύθυνση εργαζόμαστε καθημερινά», επισήμανε.

Σε ερώτηση κατά πόσο ενημερώνεται προσωπικά για τέτοιες υποθέσεις, ο κ. Χριστοδουλίδης απάντησε ότι λαμβάνει ενημέρωση όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο από τους αρμόδιους υπουργούς και τις αρμόδιες υπηρεσίες.

«Φυσικά όταν πρέπει να ενημερωθώ, οι αρμόδιοι Υπουργοί, οι αρμόδιες Υπηρεσίες με ενημερώνουν», ανέφερε.