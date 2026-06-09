Ερτουγρούλογλου κατά Έρχιουρμαν: «Ζει σε έναν κόσμο φαντασίας και ακολουθεί λάθος πορεία στο Κυπριακό»

Ο Τουφάν Έρχιουρμαν ακολουθεί λανθασμένη πολιτική στο Κυπριακό, ανέφερε ο «υπουργός εξωτερικών» Ταχσίν Ερτουγρούλογλου. Σε δηλώσεις του σε τηλεοπτική εκπομπή στο Ada TV, ο κ. Ερτουγρούλογλου ανέφερε ότι ο κ. Έρχιουρμαν «κινείται σε έναν ρομαντικό κόσμο φαντασίας, σαν να ζει σε μια ουτοπία», προσθέτοντας ότι «είναι καλός άνθρωπος», αλλά όπως είπε «ακολουθεί λάθος πορεία στο Κυπριακό».

Αναφερόμενος στο Κυπριακό, ο κ. Ερτουγρούλογλου δήλωσε ότι βασικός στόχος της τουρκικής πλευράς είναι η αποδοχή της «κυρίαρχης ισότητας», υποστηρίζοντας ότι η πολιτική ισότητα δεν μπορεί να έχει ουσιαστικό περιεχόμενο χωρίς αυτήν. Επέκρινε παράλληλα τον Τ/κ ηγέτη επειδή, όπως είπε, αναφέρεται σε «ίση κυριαρχία» και πολιτική ισότητα, σημειώνοντας ότι η πολιτική ισότητα δεν αποτέλεσε ποτέ αντικείμενο διαπραγμάτευσης για τη δική τους πλευρά.

Ο κ. Ερτουγρούλογλου υποστήριξε επίσης ότι η Τουρκία διαθέτει δικαιώματα σε ολόκληρη την Κύπρο, όπως και η Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο, λόγω του καθεστώτος των εγγυήσεων, προσθέτοντας ότι η ασφάλεια των Τουρκοκυπρίων διασφαλίζεται από την Τουρκία.

Παράλληλα, ισχυρίστηκε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση επιχειρεί να επηρεάσει τη νεότερη γενιά των Τουρκοκυπρίων μέσω υποτροφιών και χρηματοδοτικών προγραμμάτων. «Το μεγαλύτερο κακό το έκανε η Ευρωπαϊκή Ένωση», είπε.

Κληθείς να σχολιάσει τη στάση των τουρκόφωνων κρατών στο Κυπριακό και κατά πόσον έχουν εγκαταλείψει τους Τουρκοκύπριους για λόγους συμφερόντων, απάντησε πως «δυστυχώς, έτσι είναι», ενώ υποστήριξε ακόμη ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά εργαλειοποιεί την ΕΕ έναντι των συγκεκριμένων χωρών.

Πηγή: ΚΥΠΕ