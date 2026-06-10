Έρχιουρμαν: «Η ΕΕ δεν μπορεί να βρίσκεται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό» - Ανοικτός σε νέα διάσκεψη 5+1 υπό προϋποθέσεις

Μήνυμα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να συμμετέχει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό, αλλά οφείλει να στηρίξει τη διαδικασία από έξω, έστειλε ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Τουφάν Έρχιουρμαν, μιλώντας στην τουρκική εφημερίδα Gazete Pencere.

Σε συνέντευξή του στην τουρκική εφημερίδα, έπειτα από τη συνάντησή του με την προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για το Κυπριακό, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, ο Τ/κ ηγέτης δήλωσε ότι η διαδικασία συνεχίζεται «σε πλήρη διαβούλευση και συντονισμό» με την Άγκυρα και ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με την τουρκική Κυβέρνηση.

Ο κ. Έρχιουρμαν ανέφερε ότι η τουρκοκυπριακή πλευρά δεν απορρίπτει εκ των προτέρων μια νέα διαδικασία τύπου 5+1, με τη συμμετοχή των εγγυητριών δυνάμεων, δηλαδή της Τουρκίας, της Ελλάδας και της Βρετανίας. Ωστόσο είπε ότι για να υπάρξει ουσιαστική συζήτηση στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων πρέπει να γίνουν προκαταρκτικές προετοιμασίες.

«Δεν έχουμε μια προσέγγιση του τύπου ‘αν δεν έχουν διαμορφωθεί οι προϋποθέσεις, τότε δεν πρέπει να υπάρξει 5+1’. Για να πραγματοποιηθεί όμως, πρέπει να γνωρίζουμε ότι υπάρχουν προκαταρκτικές προετοιμασίες», δήλωσε.

Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης επανέλαβε τις τέσσερις βασικές προϋποθέσεις του για μια νέα διαδικασία: η πολιτική ισότητα να μην αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης, οι συνομιλίες να έχουν σαφές χρονοδιάγραμμα, να επιβεβαιωθούν οι προηγούμενες συγκλίσεις και να μην υπάρξει επιστροφή στο σημερινό status quo εάν η ελληνοκυπριακή πλευρά αποχωρήσει ξανά από το τραπέζι.

«Δεν θα συμμετάσχουμε σε ένα πλαίσιο χωρίς χρονοδιάγραμμα και χωρίς χρονικό όριο. Αυτό το γνωρίζει πολύ καλά και ο ΟΗΕ», είπε.

Αναφερόμενος στις σχέσεις του με την Άγκυρα, ο κ. Έρχιουρμαν απέρριψε τις εκτιμήσεις ότι θα υπάρξει σύγκρουση με την τουρκική Κυβέρνηση. Όπως είπε, η διαδικασία στο Κυπριακό διεξάγεται πάντα σε διαβούλευση με την Τουρκία.

«Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε πλήρη διαβούλευση και συντονισμό. Και αυτό συνεχίζεται σε καθημερινή βάση. Σε κάθε στάδιο είμαστε σε άμεση επαφή. Συνεχίζουμε τη διαδικασία σε πλήρη συντονισμό και διαβούλευση, χωρίς να αντιμετωπίζουμε κανένα απολύτως πρόβλημα», ανέφερε.

Για τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο κ. Έρχιουρμαν υποστήριξε ότι η ΕΕ δεν μπορεί να είναι μέρος του τραπεζιού, επειδή η Κυπριακή Δημοκρατία είναι κράτος-μέλος της Ένωσης και η συμμετοχή της θα αναιρούσε την ουδετερότητα της διαδικασίας, όπως ισχυρίστηκε.

«Η κοινή θέση της Τουρκίας και η δική μας είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να είναι ένα από τα μέλη του τραπεζιού των διαπραγματεύσεων», είπε.

Ωστόσο, πρόσθεσε ότι η ΕΕ μπορεί και πρέπει να συμβάλει εκτός τραπεζιού, μέσω των δικών της μηχανισμών, ειδικά σε ζητήματα που αφορούν την άρση των απομονώσεων και το απευθείας εμπόριο.

«Θεωρώ ότι αυτή τη φορά η ΕΕ μας χρωστάει να συμβάλει, όχι με την παρουσία της στο τραπέζι, αλλά διευκολύνοντας τη διαδικασία με τις ενέργειές της εκτός αυτού», δήλωσε.

Ο κ. Έρχιουρμαν απέφυγε να εμφανιστεί είτε αισιόδοξος είτε απαισιόδοξος για την έκβαση της νέας κινητικότητας, λέγοντας ότι είναι ακόμη πολύ νωρίς για συμπεράσματα.

«Σε ένα περιβάλλον όπου ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ δηλώνει ότι αναλαμβάνει νέα πρωτοβουλία, δεν θα ήταν σωστό να πει κανείς ότι δεν υπάρχει καμία ελπίδα. Θα προσπαθήσουμε να συμβάλουμε στη διαδικασία με καλή πίστη, αλλά είναι ακόμα πολύ νωρίς για να πω αν είμαι αισιόδοξος ή απαισιόδοξος», ανέφερε.

ΚΥΠΕ