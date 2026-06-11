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Παρέμβαση Πάλμα για την υπόθεση τρομοκρατίας και τα παιδιά υπόπτου που υπηρετούν στην ΕΦ

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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«Να λέμε λίγα και να αφήσουμε τις Αρχές να διερευνήσουν την υπόθεση»

Θα πρέπει να λέμε λίγα και να αφήσουμε τις αρχές να κάνουν το καθήκον τους, όπως εκείνες γνωρίζουν καλύτερα, για τη διερεύνηση της υπόθεσης τρομοκρατίας, δήλωσε την Πέμπτη ο Υπουργός Άμυνας, Βασίλης Πάλμας, στο περιθώριο της τελικής φάσης της άσκησης «Δήμητρα – Νικητής 2026», στο Πεδίο Βολής Καλού Χωριού, στη Λάρνακα. 

Απαντώντας σε ερώτηση για την απασχόληση στην Εθνική Φρουρά των παιδιών ενός υπόπτου για την υπόθεση τρομοκρατίας, ο Υπουργός δήλωσε ότι «οφείλουμε να διαφυλάξουμε την υπόληψη και την προσωπικότητα αυτών των παιδιών, η προσωπικότητα και το όνομα των οποίων εμμέσως έχει εμπλακεί σε αυτήν την υπόθεση τρομοκρατίας που διερευνά η Αστυνομία Κύπρου». 

Σημείωσε, ακόμη, ότι «θα πρέπει να λέμε λίγα γύρω από αυτό το θέμα και να αφήσουμε τις αρχές να κάνουν το καθήκον τους, όπως εκείνες γνωρίζουν καλύτερα».

«Να μας έχετε εμπιστοσύνη ως Εθνική Φρουρά ότι γνωρίζουμε πώς δουλεύει το έμψυχο δυναμικό της Εθνικής Φρουράς», τόνισε. «Όσο λιγότερα λέμε για αυτήν την υπόθεση δημοσίως, τόσο το καλύτερο και για το επίπεδο δημοκρατίας και για το επίπεδο δεοντολογίας που πρέπει να μας διακατέχει και να προστατεύουμε προσωπικότητες και υπόληψη», επεσήμανε.

ΚΥΠΕ

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