ΚΑΙΡΟΣ: Σκηνικό αστάθειας μέχρι τη Δευτέρα -Πού αναμένονται βροχές, καταιγίδες και χαλάζι

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Πολιτική

Νέα εσωκομματική κρίση στο CHP – Στο πειθαρχικό εννέα βουλευτές

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Η παραπομπή αφορά βουλευτές που πρόσκεινται στον Οζγκιούρ Οζέλ, με το στρατόπεδό του να αμφισβητεί τη νομιμότητα της διαδικασίας και να κάνει λόγο για κλιμάκωση της εσωκομματικής αντιπαράθεσης.

Η ηγεσία του Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου παρέπεμψε εννέα βουλευτές του CHP, που πρόσκεινται στον έκπτωτο ηγέτη του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην Τουρκία, Οζγκιούρ Οζέλ, στο πειθαρχικό συμβούλιο, ζητώντας την προσωρινή αναστολή και την οριστική διαγραφή τους από το κόμμα.

Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, οι βουλευτές που παραπέμφθηκαν είναι οι Αλί Μαχίρ Μπασαρίρ, Γκιοκχάν Γκιουνάιντιν, Νουρχαγιάτ Αλτατζά Καϊσόγλου, Οζγκιούρ Καραμπάτ, Μπουρχανεττίν Μπουλούτ, Ουμούτ Ακντογάν, Βελί Αγμπαμπά, Τασκίν Οζέρ και Ενσάρ Αϊτεκίν.

Ο εκπρόσωπος του CHP, Μουσλίμ Σαρί, ανακοίνωσε ότι οι εννέα βουλευτές απομακρύνθηκαν άμεσα από όλα τα κομματικά τους καθήκοντα.

Το στρατόπεδο του Οζγκιούρ Οζέλ αντέδρασε έντονα, υποστηρίζοντας ότι η παραπομπή βουλευτών στο πειθαρχικό συμβούλιο μπορεί να αποφασιστεί μόνο από τη Συνέλευση του Κόμματος, αμφισβητώντας τη νομιμότητα της διαδικασίας.

Σε ανακοίνωση που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από κύκλους προσκείμενους στον Οζγκιούρ Οζέλ, γίνεται λόγος για «διορισμένη ηγεσία χωρίς λαϊκή εντολή», ενώ υποστηρίζεται ότι το CHP «θα διοικείται από τους εκλεγμένους και όχι από επιτρόπους».

Τουρκικά μέσα αναφέρουν ότι η τελική απόφαση αναμένεται να συζητηθεί στη σημερινή συνεδρίαση της Συνέλευσης του Κόμματος, ενώ η εσωκομματική σύγκρουση στο CHP φαίνεται να κλιμακώνεται περαιτέρω.

ΚΥΠΕ

Tags

ΑΓΚΥΡΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα