Νέα εσωκομματική κρίση στο CHP – Στο πειθαρχικό εννέα βουλευτές

Η ηγεσία του Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου παρέπεμψε εννέα βουλευτές του CHP, που πρόσκεινται στον έκπτωτο ηγέτη του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην Τουρκία, Οζγκιούρ Οζέλ, στο πειθαρχικό συμβούλιο, ζητώντας την προσωρινή αναστολή και την οριστική διαγραφή τους από το κόμμα.

Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, οι βουλευτές που παραπέμφθηκαν είναι οι Αλί Μαχίρ Μπασαρίρ, Γκιοκχάν Γκιουνάιντιν, Νουρχαγιάτ Αλτατζά Καϊσόγλου, Οζγκιούρ Καραμπάτ, Μπουρχανεττίν Μπουλούτ, Ουμούτ Ακντογάν, Βελί Αγμπαμπά, Τασκίν Οζέρ και Ενσάρ Αϊτεκίν.

Ο εκπρόσωπος του CHP, Μουσλίμ Σαρί, ανακοίνωσε ότι οι εννέα βουλευτές απομακρύνθηκαν άμεσα από όλα τα κομματικά τους καθήκοντα.

Το στρατόπεδο του Οζγκιούρ Οζέλ αντέδρασε έντονα, υποστηρίζοντας ότι η παραπομπή βουλευτών στο πειθαρχικό συμβούλιο μπορεί να αποφασιστεί μόνο από τη Συνέλευση του Κόμματος, αμφισβητώντας τη νομιμότητα της διαδικασίας.

Σε ανακοίνωση που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από κύκλους προσκείμενους στον Οζγκιούρ Οζέλ, γίνεται λόγος για «διορισμένη ηγεσία χωρίς λαϊκή εντολή», ενώ υποστηρίζεται ότι το CHP «θα διοικείται από τους εκλεγμένους και όχι από επιτρόπους».

Τουρκικά μέσα αναφέρουν ότι η τελική απόφαση αναμένεται να συζητηθεί στη σημερινή συνεδρίαση της Συνέλευσης του Κόμματος, ενώ η εσωκομματική σύγκρουση στο CHP φαίνεται να κλιμακώνεται περαιτέρω.

ΚΥΠΕ