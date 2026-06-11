Έρχιουρμαν για Κυπριακό: Να ξεκαθαρίσουν οι «κανόνες του παιχνιδιού» πριν από μια νέα πενταμερή

Τη θέση ότι μια νέα άτυπη διάσκεψη 5+1 για το Κυπριακό πρέπει να οδηγήσει σε απτό αποτέλεσμα και όχι να επαναλάβει προηγούμενες άκαρπες διαδικασίες του παρελθόντος, διατύπωσε ο Τουρκοκύπριος ηγέτης, Τουφάν Έρχιουρμαν, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε την Πέμπτη για τις πρώτες 200 ημέρες της θητείας του στην ηγεσία της τουρκοκυπριακής κοινότητας.

Ο κ. Έρχιουρμαν ανέφερε ότι στόχος του δεν είναι «η διαπραγμάτευση για χάριν της διαπραγμάτευσης, αλλά η διαπραγμάτευση για να υπάρξει επιτέλους λύση». Υποστήριξε ότι η τουρκοκυπριακή κοινότητα διαθέτει σαφή βούληση για λύση και ότι η ηγεσία της δεν μπορεί να αγνοήσει αυτή τη βούληση. Όπως είπε, η μεθοδολογία τεσσάρων σημείων που παρουσίασε προεκλογικά παραμένει στο τραπέζι και, κατά την άποψή του, γίνεται πλέον αντιληπτή από τα Ηνωμένα Έθνη και διεθνείς συνομιλητές.

Αναφερόμενος στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, είπε ότι «δεν έχει χάσει το ενδιαφέρον του για το Κυπριακό» και ότι η φράση του πως «αυτή τη φορά θα είναι διαφορετικά» αποτέλεσε οδηγό για την τουρκοκυπριακή πλευρά. Ο κ. Έρχιουρμαν σημείωσε πως η δική του προσέγγιση επιδιώκει να καθοριστούν οι κανόνες πριν την έναρξη του «παιχνιδιού», ώστε να αποφευχθούν νέες απογοητεύσεις όπως, κατά την τουρκική πλευρά, έγινε το 2004 και το 2017. «Ο τουρκοκυπριακός λαός δεν θέλει μια νέα απογοήτευση. Δεν θα προσθέσω το 2026 δίπλα στο 2004 και το 2017», ανέφερε.

Για την άτυπη διάσκεψη 5+1, ο Τουρκοκύπριος ηγέτης είπε πως δεν υπάρχει αντίθεση επί της αρχής, αλλά υπογράμμισε ότι δεν θα είχε νόημα μια διάσκεψη που θα κατέληγε σε διαπίστωση αδιεξόδου. «Θέλουμε να πάμε σε 5+1, αλλά να ξέρουμε ότι πριν πάμε έχουμε φτάσει ή πλησιάσει σε λύσεις σε ορισμένα ζητήματα», ανέφερε. Εκτίμησε ότι η πιθανότητα πραγματοποίησης της διάσκεψης είναι «πολύ υψηλή», προσθέτοντας όμως ότι ο ίδιος επιμένει σε απτά αποτελέσματα. Ως προς τον χρόνο πραγματοποίησής της είπε πως «αν για να έχουμε περισσότερα αποτελέσματα πρέπει να γίνει τον Αύγουστο αντί για τον Ιούλιο, ας γίνει τον Αύγουστο. Αν πάλι τα αποτελέσματα υπάρξουν νωρίτερα, ας μην περιμένουμε ούτε το τέλος Ιουλίου»..

Σε σχέση με εκτιμήσεις πως η διαδικασία πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι τον Δεκέμβριο, οπότε λήγει η θητεία του κ. Γκουτέρες, παρατήρησε ότι όσοι απέρριπταν χρονικά πλαίσια μιλούν τώρα για διάστημα πέντε μηνών. «Πηγαίνουμε από το ένα άκρο στο άλλο», σχολίασε, χαρακτηρίζοντας το πεντάμηνο «μάλλον σύντομο διάστημα». Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι εάν ο κ. Γκουτέρες προωθήσει τη διαδικασία, θα αφήσει «σημαντική κληρονομιά» στον διάδοχό του στο Κυπριακό.

Ο κ. Έρχιουρμαν αναφέρθηκε και στα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης και είπε ότι πριν από την 5+1 θα πρέπει να υπάρξει πρόοδος και σημείωσε πως το άνοιγμα 3-4 νέων σημείων διέλευσης θα δημιουργούσε θετικό κλίμα. Ανέφερε ότι στην περιοχή του Αγίου Δομετίου υπήρξε βελτίωση, αλλά δεν αρκεί για να λυθεί το πρόβλημα της διέλευσης με οχήματα, επιμένοντας στην ανάγκη για νέο σημείο στη Μια Μηλιά.

Σε σχέση με τις σχέσεις με την Τουρκία, ο Τουρκοκύπριος ηγέτης είπε ότι η διαδικασία για το Κυπριακό συνεχίζεται «σε πλήρη διαβούλευση και συντονισμό» με την Άγκυρα. Απέφυγε να σχολιάσει δημοσιεύματα περί «πράσινου φωτός» από τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Έρντογαν για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, λέγοντας ότι δεν είναι ο ίδιος αρμόδιος να μιλά εκ μέρους Τούρκων αξιωματούχων.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη συμφωνία Κύπρου–Γαλλίας για θέματα αμυντικής συνεργασίας, την οποία συνέδεσε με ευρύτερες κινήσεις της ελληνοκυπριακής ηγεσίας σε θέματα ασφάλειας, ενέργειας και θαλάσσιων ζωνών. Υποστήριξε ότι τέτοιες κινήσεις είναι «νομικά προβληματικές, επικίνδυνες και μη ρεαλιστικές», επειδή, όπως είπε, δεν μπορούν να λαμβάνονται αποφάσεις σε αυτά τα ζητήματα χωρίς τη βούληση των Τουρκοκυπρίων.

Πρόσθεσε ότι καμία πρωτοβουλία που αποκλείει την τουρκοκυπριακή κοινότητα και την Τουρκία από ζητήματα ενέργειας, εμπορικών διαδρόμων, ασφάλειας και θαλάσσιων ζωνών «δεν μπορεί να φτάσει σε αποτέλεσμα». Χαρακτήρισε εξάλλου «απολύτως εύστοχη» την αντίδραση του Τούρκου Προέδρου στη συμφωνία και υποστήριξε ότι οι εν λόγω κινήσεις δημιουργούν «πρόσφορο έδαφος» για τρίτες χώρες με δικές τους επιδιώξεις στην περιοχή, αναφέροντας ονομαστικά το Ισραήλ, σε σχέση με «προνομιακή χρήση» της αεροπορικής βάσης της Πάφου, τη Γαλλία, σε σχέση με τη στρατιωτική παρουσία στο νησί, και την Ινδία, σε σχέση με τους εμπορικούς διαδρόμους.

Απαντώντας σε ερώτηση για την επίσκεψη του Προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη στο Καζακστάν, ο κ. Έρχιουρμαν είπε ότι δεν την προσεγγίζει με όρους απογοήτευσης ή μομφής προς τρίτους. Όπως ανέφερε, η τουρκοκυπριακή πλευρά πρέπει να αξιοποιεί ρεαλιστικά το καθεστώς παρατηρητή σε οργανισμούς όπως ο Οργανισμός Τουρκογενών Κρατών, χωρίς «υπερβολικές προσδοκίες», αλλά και χωρίς υποτίμηση.

Για το περιουσιακό, είπε ότι δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα η εντύπωση πως μια ενδεχόμενη απόφαση στο Συμβούλιο της Ευρώπης θα σήμαινε κατάργηση ή απώλεια της αποτελεσματικότητας της «επιτροπής ακίνητης περιουσίας». «Κάτι τέτοιο δεν ισχύει σε καμία περίπτωση», ανέφερε, προσθέτοντας ότι ακόμη και μια αρνητική εξέλιξη θα αφορούσε διαφορετική διαδικασία και όχι άμεση αμφισβήτηση της επιτροπής ως εσωτερικού ένδικου μέσου.

Τέλος, για τα παιδιά από μικτούς γάμους, είπε ότι η θέση του είναι πως «όλα έχουν δικαίωμα στην ευρωπαϊκή ιθαγένεια» και ότι το θέμα τίθεται συστηματικά τόσο στην ελληνοκυπριακή ηγεσία όσο και σε αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΟΗΕ.

ΚΥΠΕ