Ερχιουρμάν: «Η βούληση των Τουρκοκυπρίων για λύση είναι ισχυρότερη από το 63% που έλαβα στις εκλογές»

Απολογισμό των πρώτων 200 ημερών της θητείας του παρουσίασε ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Τουφάν Ερχιουρμάν, υποστηρίζοντας ότι στο Κυπριακό έχει δημιουργηθεί νέα κινητικότητα και ότι η τουρκοκυπριακή πλευρά βρίσκεται σήμερα «πολύ πιο μπροστά» από το σημείο στο οποίο βρισκόταν κατά την ανάληψη των καθηκόντων του.

Σε συνέντευξη Τύπου με τίτλο «200 ημέρες στην προεδρία», που πραγματοποιήθηκε στο «προεδρικό» στα κατεχόμενα, ο κ. Ερχιουρμάν παρουσίασε τις βασικές προτεραιότητες του, οι οποίες, όπως είπε, είχαν τεθεί ήδη από την προεκλογική περίοδο και εξακολουθούν να καθοδηγούν τη δράση του.

«Η βούληση για λύση είναι ισχυρότερη από το εκλογικό αποτέλεσμα»

Αναφερόμενος στο Κυπριακό, ο κ. Ερχιουρμάν υποστήριξε ότι η τουρκοκυπριακή κοινότητα εξακολουθεί να διαθέτει ισχυρή βούληση για επίλυση του προβλήματος.

«Ο τουρκοκυπριακός λαός έχει βούληση για λύση. Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης είναι υποχρεωμένος να εργάζεται προς αυτή την κατεύθυνση», δήλωσε, προσθέτοντας ότι η συγκεκριμένη βούληση υπερβαίνει ακόμη και το 63% των ψήφων που εξασφάλισε στις εκλογές.

Ο ίδιος επανέλαβε τη δέσμευσή του στη μεθοδολογία τεσσάρων σημείων που είχε παρουσιάσει προεκλογικά, σημειώνοντας ότι στόχος δεν είναι η επανέναρξη συνομιλιών μόνο για λόγους διαδικασίας, αλλά η επίτευξη ουσιαστικής προόδου προς μια συνολική διευθέτηση.

«Δεν θέλουμε διαπραγματεύσεις απλώς για να υπάρχουν διαπραγματεύσεις. Θέλουμε διαπραγματεύσεις που να οδηγούν σε λύση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναφορά στον Γκουτέρες και το μήνυμα «αυτή τη φορά θα είναι διαφορετικά»

Ο κ. Ερχιουρμάν στάθηκε ιδιαίτερα στις παρεμβάσεις του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες, σημειώνοντας ότι παρά το γεγονός ότι η θητεία του πλησιάζει προς το τέλος της, εξακολουθεί να δείχνει έντονο ενδιαφέρον για το Κυπριακό.

Όπως είπε, το βασικό μήνυμα που λαμβάνει από τον κ. Γκουτέρες είναι ότι «αυτή τη φορά τα πράγματα πρέπει να είναι διαφορετικά», στοιχείο που επηρέασε και τη διαμόρφωση της μεθοδολογίας που προωθεί η τουρκοκυπριακή πλευρά.

Πρόσθεσε ακόμη ότι η συγκεκριμένη προσέγγιση παρουσιάστηκε τόσο στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ όσο και στην προσωπική του απεσταλμένη για το Κυπριακό, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, καθώς και σε άλλους διεθνείς παράγοντες.

Μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης και οδοφράγματα

Ως δεύτερη προτεραιότητα της θητείας του προσδιόρισε την προώθηση μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης.

Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης αναφέρθηκε στις συζητήσεις για νέα σημεία διέλευσης και ειδικότερα στο οδόφραγμα της Μιας Μηλιάς, υποστηρίζοντας ότι καταγράφεται πρόοδος.

Παράλληλα, σημείωσε ότι ξεκίνησαν επιτέλους οι έλεγχοι που σχετίζονται με το χαλλούμι, μια διαδικασία που, όπως είπε, παρέμενε σε εκκρεμότητα από το 2021.

Ο κ. Ερχιουρμάν ανέφερε επίσης ότι στις επαφές με την Ευρωπαϊκή Ένωση συζητούνται ζητήματα όπως η εφαρμογή της Συνθήκης Σένγκεν, το χαλλούμι και άλλα τεχνικά θέματα, ενώ ανακοίνωσε ότι βρίσκεται στο τελικό στάδιο η δημιουργία δικοινοτικής επιτροπής για οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών.

Επαφές εκτός διαπραγματευτικής διαδικασίας

Τρίτη προτεραιότητα, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι η ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας των Τουρκοκυπρίων πέρα από το πλαίσιο των συνομιλιών για το Κυπριακό.

Ο κ. Ερχιουρμάν αναφέρθηκε στις επαφές που είχε στο Διπλωματικό Φόρουμ της Αττάλειας, καθώς και στις επισκέψεις του στο Καζακστάν, σημειώνοντας ότι η τουρκοκυπριακή πλευρά επιδιώκει να αξιοποιήσει κάθε διαθέσιμο διεθνές βήμα.

Αναφερόμενος στον Οργανισμό Τουρκικών Κρατών, υπενθύμισε ότι το καθεστώς συμμετοχής των Τουρκοκυπρίων είναι αυτό του παρατηρητή, τονίζοντας ότι στόχος είναι η αξιοποίηση της συγκεκριμένης ιδιότητας προς όφελος της τουρκοκυπριακής κοινότητας.

«Δεν έχει νόημα να παρακολουθούμε τις διεθνείς εξελίξεις από απόσταση. Πρέπει να βλέπουμε τον κόσμο μέσα από ένα ευρύτερο πρίσμα», δήλωσε, προσθέτοντας ότι επιδιώκει την ανάπτυξη σχέσεων στους τομείς του αθλητισμού, της εκπαίδευσης, της ανώτερης εκπαίδευσης και του τουρισμού.

Στενός συντονισμός με την Άγκυρα

Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης αναφέρθηκε και στις σχέσεις με την Τουρκία, οι οποίες αποτελούν, όπως είπε, τον τέταρτο βασικό πυλώνα της πολιτικής του.

Υποστήριξε ότι το Κυπριακό διαχειρίζεται σε πλήρη διαβούλευση και συντονισμό με την Άγκυρα και σημείωσε ότι καμία τουρκοκυπριακή ηγεσία δεν κινήθηκε ποτέ ανεξάρτητα από την Τουρκία σε ζητήματα που αφορούν το εθνικό θέμα.