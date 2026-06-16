Ανδρέας Μαυρογιάννης: «Να διερευνηθούν πλήρως οι υποθέσεις που αναδεικνύει το πόρισμα της Αρχής κατά της Διαφθοράς για το Κράτος Μαφία»

Την ανάγκη πλήρους διερεύνησης των υποθέσεων που αναδεικνύονται στο πόρισμα της Αρχής κατά της Διαφθοράς για τις καταγγελίες που περιλαμβάνονται στο βιβλίο «Κράτος Μαφία» υπογράμμισε ο Ανδρέας Δ. Μαυρογιάννης.

Σε ανακοίνωσή του, ο πρώην υποψήφιος για την Προεδρία της Δημοκρατίας στις εκλογές του Φεβρουαρίου 2023 υπενθυμίζει ότι τον Νοέμβριο του 2022 είχε αποστείλει επιστολή προς την Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς, ζητώντας τη διερεύνηση των καταγγελιών που περιέχονταν στο βιβλίο του Μακάριου Δρουσιώτη, το οποίο είχε προκαλέσει έντονο δημόσιο διάλογο γύρω από ζητήματα διαφθοράς.

Όπως σημειώνει, η Αρχή κατά της Διαφθοράς καταλήγει σήμερα στο συμπέρασμα ότι στοιχειοθετούνται εκ πρώτης όψεως (prima facie) υποθέσεις που χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης, προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσο συνιστούν ποινικά αδικήματα.

Ο κ. Μαυρογιάννης τονίζει ότι η κοινωνία οφείλει να αντιμετωπίσει την εξέλιξη αυτή με σοβαρότητα, ψυχραιμία και αποφασιστικότητα, διασφαλίζοντας ότι θα γίνουν όλες οι αναγκαίες ενέργειες για την πλήρη διαλεύκανση των υποθέσεων και τον καταλογισμό ευθυνών σε περίπτωση που διαπιστωθούν παράνομες πράξεις.

Παράλληλα, απευθύνει έκκληση για σεβασμό προς τους θεσμούς και τις προβλεπόμενες διαδικασίες, καλώντας όλους να αποφύγουν ακραίες τοποθετήσεις και πολιτικές αντιπαραθέσεις που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το κλίμα γύρω από την υπόθεση.

Καταλήγοντας, επισημαίνει ότι ο πολιτικός πολιτισμός και η δημοκρατική λειτουργία του κράτους επιβάλλουν σύνεση, υπομονή και προσήλωση στις αρχές της δικαιοσύνης, της διαφάνειας και της λογοδοσίας, στοιχεία που, όπως αναφέρει, αποτελούν θεμελιώδεις προϋποθέσεις για μια ευνομούμενη πολιτεία.