Διχασμένοι οι πολιτικοί αρχηγοί στα κατεχόμενα για νέα διαδικασία στο Κυπριακό - Άλλοι βλέπουν προοπτική, άλλοι «χάσιμο χρόνου»

Προσδοκία εξέφρασαν κάποιοι πολιτικοί αρχηγοί για μια νέα διαδικασία στο Κυπριακό, ενώ άλλοι ήταν πιο επιφυλακτικοί, μετά τη σύσκεψη του «συμβουλίου πολιτικών κομμάτων» με τον Τ/κ ηγέτη, Τουφάν Έρχιουρμαν.

Τίποτα ακόμα στο τραπέζι, είπε ο Ουνάλ Ουστέλ

«Ειρήνη και λύση υπάρχουν ήδη στη χώρα μας», δήλωσε ο πρόεδρος του ΚΕΕ, «πρωθυπουργός», Ουνάλ Ουστέλ, προσθέτοντας ότι παραμένει συνεπής στις απόψεις του για λύση δύο κρατών, κυριαρχική ισότητα και ίσο διεθνές καθεστώς.

Από την ενημέρωση της οποίας έτυχαν «είδαμε ότι, όπως πάντα, τίποτα δεν έχει τεθεί ακόμη στο τραπέζι», υποστηρίζοντας ότι οι πρωτοβουλίες του Προέδρου Χριστοδουλίδη, που φαινομενικά «επιθυμεί λύση», εγείρουν ερωτήματα, αναφέροντας ότι τα ακροδεξιά κόμματα στην ε/κ πλευρά αύξησαν τις ψήφους τους στις τελευταίες Βουλευτικές εκλογές.

Υποστήριξε επίσης ότι η ε/κ πλευρά κάνει κάθε βήμα για να «καταρρεύσει η οικονομία του τουρκοκυπριακού λαού και να τον βυθίσει σε οικονομικές δυσκολίες», προσθέτοντας ότι αν δεν αλλάξουν αυτές οι νοοτροπίες, η επιθυμητή συμφωνία δεν μπορεί να επιτευχθεί.

Θετικά βλέπει δραστηριότητα, λέει η Σιλά Ουσιάρ Ιντζιρλί

Το ΡΤΚ βλέπει θετικά την ανανεωμένη δραστηριότητα των ΗΕ στη διαδικασία, αλλά παρακολουθεί τις εξελίξεις με προσοχή, δήλωσε η πρόεδρος του ΡΤΚ, Σιλά Ουσιάρ Ιντζιρλί.

Έχουν εκφράσει σε κάθε ευκαιρία ότι δεν θεωρούν σωστό η διαδικασία επίλυσης να παραταθεί μέσω διαπραγματεύσεων για πολλά χρόνια όπως στο παρελθόν, είπε και πρόσθεσε ότι το ΡΤΚ υποστηρίζει τη μεθοδολογία 4 σημείων που προωθεί ο Τουφάν Έρχιουρμαν. Γνωρίζουν, συνέχισε, ότι το Κυπριακό δεν περιορίζεται πλέον στους Τουρκοκύπριους και τους Ελληνοκύπριους, αλλά έχει εξελιχθεί σε ένα περιφερειακό και πολυδιάστατο ζήτημα ασφάλειας, και οι απειλές και οι κίνδυνοι ασφαλείας στην περιοχή επηρεάζουν άμεσα τον τουρκοκυπριακό «λαό».

Ως ΡΤΚ, ανέφερε η κ. Ιντζιρλί, θα υποστηρίξουν κάθε βήμα που θα γίνει για τα δικαιώματα του τ/κ «λαού» και την ειρήνη, την ασφάλεια και τη σταθερότητα της περιοχής και θα συνεχίσουν αποφασιστικά τις πρωτοβουλίες τους για να διασφαλίσουν την εφαρμογή αυτών των βημάτων. Η κύρια επιθυμία τους είπε, είναι η επιτυχής ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας και η μετατροπή ολόκληρου του νησιού σε περιοχή ειρήνης, ασφάλειας και σταθερότητας.

Σύμφωνα με τη ίδια, οι σχέσεις της Τουρκίας με την ΕΕ είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα και οι σχέσεις των Τουρκοκυπρίων με την διεθνή κοινότητα και την περιοχή έχουν επίσης μεγάλη σημασία. Η μη λύση του Κυπριακού, είπε, έχει στην πραγματικότητα σοβαρό κόστος για τους Ελληνοκύπριους, την Τουρκία, την Ελλάδα και ολόκληρη την περιοχή.

Φικρί Ατάογλου: Συνεννόηση με Τουρκία

Ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Κόμματος, «υπουργός τουρισμού», Φικρί Ατάογλου ανέφερε ότι η έναρξη μιας διαδικασίας διαπραγμάτευσης που δεν θα αποφέρει κανένα αποτέλεσμα στο Κυπριακό δεν θα ήταν σωστή. Ο κ. Έρχιουρμαν, είπε, τους ενημέρωσε για τη διαδικασία και ότι οι διαπραγματεύσεις θα μπορούσαν να ξεκινήσουν εάν η μεθοδολογία 4 σημείων τεθεί στην ημερήσια διάταξη και δημιουργηθεί μια βάση για την επίτευξη αποτελεσμάτων.

Ο κ. Αταόγλου είπε ότι είναι σημαντική η διεξαγωγή των διαπραγματεύσεων σε συνεννόηση με την Τουρκία, υποστηρίζοντας ότι η ε/κ πλευρά προσπαθεί να παρασύρει την τ/κ σε ορισμένα ζητήματα που σχετίζονται με τους δικούς της στόχους και τις Προεδρικές (του 2028).

Δεν υπάρχει βάση για συνάντηση 5+1, λέει ο Αρικλί

Ο πρόεδρος του Κόμματος Αναγέννησης (των εποίκων), «υπουργός μεταφορών» Ερχάν Αρικλί δήλωσε ότι δεν πιστεύει ότι υπάρχει βάση για την πραγματοποίηση μιας συνάντηση 5+1.

Ισχυρίστηκε ότι είναι παράλογη η προσδοκία επιστροφής της ε/κ πλευράς στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με ίσους όρους και υπό καλύτερες συνθήκες από το Κραν Μοντανά. Κατανοεί, είπε, ότι ο ΓΓ του ΟΗΕ ήθελε να παρουσιάσει τουλάχιστον ένα έγγραφο για το Κυπριακό πριν από τη λήξη της θητείας του, ώστε οι πλευρές στο μέλλον να μπορέσουν να συνεχίσουν το έργο του, αλλά πιστεύει ότι αυτό θα οδηγούσε μόνο σε χάσιμο χρόνου.

Θετικές οι πρωτοβουλίες ΓΓ ΟΗΕ, λέει ο Ζεκί Τσελέρ

Η επιμονή του Τουφάν Έρχιουρμαν στα ζητήματα που έχει θέσει συνεχίζεται δικαιολογημένα και το ΚΚΔ θεωρεί τις πρωτοβουλίες του ΓΓ του ΟΗΕ και της Προσωπικής του Απεσταλμένης ουσιαστικές και θετικές, ανέφερε ο πρόεδρος του ΚΚΔ, Ζεκί Τσελέρ υποστηρίζοντας ότι υπήρξε συμφωνία ότι η διαδικασία δεν πρέπει πλέον να παραμένει σε εκκρεμότητα αλλά να προχωρήσει με Εξέφρασε την υποστήριξή του προς τον Τ/κ ηγέτη σε αυτή τη διαδικασία.

Για την «επιτροπή ακίνητης περιουσίας», ο κ. Τσελέρ είπε ότι θα πρέπει να αυξηθούν τα βήματα για την άρση των εμποδίων που αυτή αντιμετωπίζει.

Ασκηση για την κοινή γνώμη, λέει ο Κουντρέτ Οζερσάι

Δεν υπάρχει ακόμη σε εξέλιξη διαδικασία σχετικά με το Κυπριακό, είναι απλώς μια άσκηση για να σφυγμομετρηθεί η κοινή γνώμη, δήλωσε ο πρόεδρος του ΚΛ, Κουντρέτ Οζερσάι υποστηρίζοντας ότι ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης επιδιώκει την έναρξη μιας νέας διαδικασίας λόγω των επόμενων προεδρικών εκλογών.

Το ΚΛ, συνέχισε, υποστηρίζει μια αμοιβαία αποδεκτή συνολική λύση. Το επόμενο χρονικό διάστημα, ανέφερε, θα καταστεί σαφές εάν ο στόχος της ε/κ ηγεσίας είναι να ξεκινήσει μια διαδικασία για το δικό της πολιτικό μέλλον, προσθέτοντας ότι οι εξελίξεις δεν μπορούν να αξιολογηθούν ανεξάρτητα από τη διεθνή και περιφερειακή συγκυρία. «Ο Ελληνοκύπριος ηγέτης μας στέλνει στην πραγματικότητα διαφορετικά μηνύματα με τις σχέσεις που έχει δημιουργήσει με τη Γαλλία, την Ινδία και το Ισραήλ. Νομίζω ότι βλάπτει επίσης την πιθανότητα έναρξης αυτής της διαδικασίας».

Ο κ. Οζερσάϊ είπε ότι δεν θα ήταν σωστή προσέγγιση για τον ΓΓ των ΗΕ να υποβάλει μια νέα πρόταση για να θέσει τις βάσεις για μια μελλοντική διαδικασία, καθώς η θητεία του πλησιάζει στο τέλος της. Αυτό που είναι σημαντικό, συνέχισε, είναι ο σχεδιασμός μιας διαδικασίας που μπορεί να οδηγήσει σε μια οριστική και αποτελεσματική λύση. «Εάν η διαδικασία έχει σχεδιαστεί ως άσκηση για να ευχαριστήσει τον Ελληνοκύπριο ηγέτη ή για να καθησυχάσει τη συνείδηση του ΓΓ του ΟΗΕ, δεν το βρίσκουμε σωστό από την άποψη των συμφερόντων του τ/κ λαού και της Τουρκίας».

Εκτίμησε ότι οι εξελίξεις στις ΗΠΑ, την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Τουρκία και την περιοχή θα διαμορφώσουν το κατά πόσον θα ξεκινήσει μια πιθανή διαδικασία το επόμενο διάστημα.

Πρόσθεσε ότι οι όροι που έθεσε η τουρκοκυπριακή πλευρά δεν πρέπει να αγνοηθούν και είπε είναι αντίθετος με προτάσεις που περιέχουν αόριστες εκφράσεις σχετικά με το μοντέλο λύσης και είναι ανοιχτές σε διαφορετικές ερμηνείες που μετατρέπονται σε μια νέα και άκαρπη διαδικασία. «Πιστεύουμε ότι δεν πρέπει να επιτρέψουμε να ξεκινήσει μια διαδικασία όπου παρουσιάζεται ένα έγγραφο που περιέχει εποικοδομητική ασάφεια σχετικά με τη μορφή της λύσης, μόνο και μόνο για να μην αποφέρει κανένα αποτέλεσμα και να συνεχιστεί για άλλα 50 χρόνια».

ΚΥΠΕ