ΔΗΣΥ: Θετική εξέλιξη για την Κύπρο ο νέος ευρωπαϊκός Κανονισμός για τις Επιστροφές

Μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη για την ευρωπαϊκή μεταναστευτική πολιτική σημειώθηκε με την έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο του νέου, αυστηρότερου Κανονισμού για τις Επιστροφές.

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός χαιρετίζει την υπερψήφιση του Κανονισμού, ο οποίος ενισχύει ουσιαστικά την αποτελεσματικότητα των επιστροφών και αποτελούσε θέση μας εντός του ΕΛΚ εδώ και μερικά χρόνια.

Τον Κανονισμό καταψήφισαν η Ευρωπαϊκή Αριστερά και πολιτικές δυνάμεις της ευρύτερης Αριστεράς. Αντίθετα, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (ΕΛΚ), στο οποίο ανήκει ο ΔΗΣΥ, πρωτοστάτησε στην υπερψήφισή του.

Η εξέλιξη αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική για την Κύπρο, η οποία τα τελευταία χρόνια είχε επωμιστεί δυσανάλογο βάρος από τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές.

Μέσω του νέου κανονισμού επέρχονται έξι σημαντικές αλλαγές:

• Ταχύτερες διαδικασίες επιστροφής για όσους δεν δικαιούνται διεθνή προστασία.

• Δημιουργία ενιαίας ευρωπαϊκής εντολής επιστροφής που θα αναγνωρίζεται από όλα τα κράτη μέλη.

• Υποχρέωση συνεργασίας των παράτυπων μεταναστών με τις αρμόδιες αρχές κατά τη διαδικασία επιστροφής.

• Δυνατότητα δημιουργίας κέντρων επιστροφής σε τρίτες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

• Αυστηρότερες πρόνοιες για την κράτηση και την αποτροπή διαφυγής ατόμων που υπόκεινται σε επιστροφή.

• Αυστηρότερες απαγορεύσεις εισόδου για πρόσωπα που συνιστούν απειλή για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια.

Η έγκριση του Κανονισμού αποτελεί μια πολύ θετική εξέλιξη για την Κύπρο καθότι μια αποτελεσματική Μεταναστευτική πολιτική απαιτεί μια ενιαία Ευρωπαϊκή προσέγγιση.