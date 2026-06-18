«Αμαρτωλή προϊστορία, τοξικό κόμμα της διαμαρτυρίας και του φανατισμού» – Ο ΔΗΣΥ ανταποδίδει τα πυρά στο ΑΚΕΛ

Σφοδρή απάντηση στο ΑΚΕΛ για τη στάση του αναφορικά με το πόρισμα της Αρχής Κατά της Διαφθοράς στην υπόθεση «Κράτος Μαφία» έδωσε ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΔΗΣΥ, Ονούφριος Κουλλά, κατηγορώντας το κόμμα της αριστεράς για τοξικό λόγο, θεσμική ασέβεια και πολιτική εκτροπή.

Σε γραπτή δήλωσή του, ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΔΗΣΥ αναφέρεται εκτενώς στο ΑΚΕΛ, το οποίο κατηγορεί για επιθετική ρητορική και απαξίωση των θεσμών, με αφορμή το πόρισμα της Αρχής Κατά της Διαφθοράς.

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Ο κ. Κουλλά σημειώνει χαρακτηριστικά ότι «Το ΑΚΕΛ είναι κόμμα. Δεν είναι δικαστήριο!» και παράλληλα, υποστηρίζει ότι επιδεικνύει, όπως αναφέρει, «πλήρη ασέβεια στο Σύνταγμα, τους θεσμούς και τους κανόνες του κράτους δικαίου», προσθέτοντας ότι το κόμμα «νομίζει πως μπορεί να διορίζει και να παύει αξιωματούχους και ότι δικαιούται να κρίνει και να καταδικάζει τους πάντες».

Στη δήλωσή του κάνει λόγο για «νέο παραλήρημα» του ΑΚΕΛ, το οποίο, όπως αναφέρει, «έχει μετεξελιχθεί σε ένα τοξικό κόμμα της διαμαρτυρίας και του φανατισμού».

Ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΔΗΣΥ αναφέρεται επίσης σε «αμαρτωλή προϊστορία» του ΑΚΕΛ, υποστηρίζοντας ότι το κόμμα «δεν σεβάστηκε το πόρισμα για το Μαρί, με 13 νεκρούς, και αναθεμάτισε το πόρισμα για την καταστροφή της οικονομίας».

Κάνει ακόμη λόγο για υποθέσεις που, όπως αναφέρει, συνδέονται με το ΑΚΕΛ, συμπεριλαμβανομένου του ζητήματος του Ταμείου Πρόνοιας της Cyta και της υπόθεσης της Δρομολαξιάς, σημειώνοντας ότι το κόμμα «δεν σέβεται τις αποφάσεις των δικαστηρίων όταν πρόκειται για “δικούς” του».

Ο κ. Κουλλά αναφέρει επίσης ότι «δεν θα επιτρέψουμε στο ΑΚΕΛ να αποσταθεροποιήσει τη χώρα, για να ξεπλύνει την απαξίωσή του από την κοινωνία και με μοναδική του -αδίσταχτη- επιδίωξη να επανέλθει στην εξουσία».

Σε άλλο σημείο της δήλωσης τονίζει ότι, σε αντίθεση με το ΑΚΕΛ, ο ΔΗΣΥ θεωρεί σεβαστό το πόρισμα και ζητά να ακολουθηθούν όλες οι νενομισμένες διαδικασίες το συντομότερο δυνατό, με διορισμό ανεξάρτητων ανακριτών, σαφές χρονοδιάγραμμα και αξιοποίηση όλων των εργαλείων διερεύνησης.

Καταλήγοντας, ο κ. Κουλλά επαναλαμβάνει ότι «με την αμαρτωλή του προϊστορία, δεν δεχόμαστε μαθήματα από το ΑΚΕΛ».