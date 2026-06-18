«Να πάνε σπίτι τους, χθες»: Σφοδρή επίθεση ΑΚΕΛ σε ΓΕ και ΒΓΕ για το «Κράτος Μαφία»

Ως κρίσιμη στιγμή για τους θεσμούς και το κράτος δικαίου χαρακτηρίζει το ΑΚΕΛ το πόρισμα της Αρχής Κατά της Διαφθοράς για την υπόθεση «Κράτος Μαφία», εξαπολύοντας σφοδρή επίθεση κατά του Γενικού Εισαγγελέα, του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα, της ηγεσίας του ΔΗΣΥ και του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη.

Σε ανακοίνωσή του, το ΑΚΕΛ υποστηρίζει ότι, εάν «το τρίγωνο Εισαγγελίας, Προεδρικού και Πινδάρου» καταφέρει, όπως αναφέρει, να συγκαλύψει και αυτή τη φορά το σύστημα της διαπλοκής, τότε «δεν θα έχει μείνει τίποτα όρθιο». Το κόμμα συνδέει ευθέως την υπόθεση με το «σύστημα Νίκου Αναστασιάδη», όπως το χαρακτηρίζει, και θέτει ζήτημα αξιοπιστίας της διερεύνησης.

Το ΑΚΕΛ ζητά την άμεση αποχώρηση του Γενικού Εισαγγελέα και του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα από τις θέσεις τους, υποστηρίζοντας ότι, όσο παραμένουν στα αξιώματά τους, δεν μπορεί να υπάρξει αντικειμενική και αδιάβλητη διερεύνηση. Όπως σημειώνει, με βάση το Σύνταγμα, οποιαδήποτε ποινική διερεύνηση θα καταλήξει τελικά στην κρίση του Γενικού Εισαγγελέα.

Στην ανακοίνωση γίνεται λόγος για «προσβολή της νοημοσύνης των πολιτών», με το ΑΚΕΛ να υποστηρίζει ότι δεν μπορούν να ελέγξουν τον Νίκο Αναστασιάδη πρόσωπα που, κατά την έκφρασή του, υπήρξαν «δεκανίκια του Αναστασιάδη».

Παράλληλα, το ΑΚΕΛ στρέφει τα πυρά του και κατά της ηγεσίας του ΔΗΣΥ, καλώντας την να συναισθανθεί, όπως αναφέρει, «πόσο ντροπιαστικό είναι να συνεχίζει να συγκαλύπτει τον Νίκο Αναστασιάδη και το σύστημά του». Το κόμμα υποστηρίζει ότι ο ΔΗΣΥ αποτελεί μέρος αυτού του συστήματος, σημειώνοντας ότι ο κ. Αναστασιάδης ελέγχεται για ποινικά αδικήματα που, σύμφωνα με την ανακοίνωση, φέρονται να τελέστηκαν κατά την περίοδο που ήταν βουλευτής του ΔΗΣΥ, ηγέτης του κόμματος και Πρόεδρος της κυβέρνησης του ΔΗΣΥ.

Το ΑΚΕΛ συνδέει τη στάση της Πινδάρου με την παραμονή του Γενικού και του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα στις θέσεις τους, υποστηρίζοντας ότι μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορεί να καλυφθεί ο Νίκος Αναστασιάδης και, όπως αναφέρει, και οι ίδιοι. Καλεί, μάλιστα, την Πρόεδρο του ΔΗΣΥ Αννίτα Δημητρίου να απαντήσει εάν εξακολουθεί να είναι περήφανη για τον Επίτιμο Πρόεδρο του κόμματός της και εάν θα τον εμφανίσει ξανά σε κομματικές εξέδρες.

Σχετικά άρθρα:

Αιχμές διατυπώνονται και κατά του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη, με το ΑΚΕΛ να αναφέρει ότι πρέπει να αντιληφθεί πως το σύστημα που αποκαλύπτεται στο πόρισμα αφορά την κυβέρνηση της οποίας υπήρξε βασικό στέλεχος, καθώς και τον πολιτικό του μέντορα, όπως χαρακτηρίζει τον Νίκο Αναστασιάδη, ο οποίος, σύμφωνα με την ανακοίνωση, τον εγκατέστησε στο Προεδρικό.

Καταλήγοντας, το ΑΚΕΛ καλεί κάθε πολίτη, ανεξαρτήτως πολιτικής τοποθέτησης, να υψώσει τη φωνή του, τονίζοντας ότι «η ατιμωρησία, η συγκάλυψη και το θράσος αυτού του συστήματος πρέπει να σπάσει». Το κόμμα διαμηνύει ότι θα συνεχίσει, όπως αναφέρει, αποφασιστικά και ανυποχώρητα σε αυτή την κατεύθυνση.